Fiscalidad y bienestar

En Estados Unidos las políticas de bienestar social están en manos de los estados.

El gobierno federal solo puede intervenir, si así lo considera, a través de su poder de gasto, incentivando determinadas prestaciones. En todo caso la intervención federal es voluntaria. Pues bien, especialmente durante los años noventa hubo en EE. UU. un interesante debate sobre las posibles consecuencias que puede tener esta descentralización en materia de bienestar. Se discutía si esta descentralización provocaría lo que viene en llamarse ‘A race to the bottom’, es decir, una competición donde cada estado miembro baja sus impuestos y empeora el gasto social, o bien los estados se convertirían en ‘laboratories of democracy’, donde cada territorio buscaría soluciones innovadoras en materia social y serviría de estímulo a los otros territorios.

En la práctica de EE. UU. se corrobora la primera de las tendencias, es decir, la hipótesis de que los procesos de descentralización provocan un ‘dumping’ fiscal y limitan la generosidad de los programas de bienestar. Esta hipótesis fue articulada en 1990 por Paul E. Peterson y Mark Rom en ‘Welfare Magnets: A New Case for a National Standard’.

El modelo de bienestar social que diseñó la Constitución española de 1978 difería del modelo de Estados Unidos, apostando por la configuración de un fuerte Estado de bienestar centralizado en sus decisiones esenciales, dejando que las comunidades autónomas introdujeran solo algunas mejoras con sus leyes y recursos y, sobre todo, gestionaran las decisiones estatales.

En este caso, a diferencia de EE. UU., el Estado está obligado a establecer unos mínimos de bienestar (en sanidad o en educación) y las autonomías pueden, voluntariamente, mejorar esos mínimos.

Esta opción constitucional comenzó a distorsionarse cuando, a partir del año 2001, la financiación de los mínimos del Estado de bienestar, que debían financiarse vía Presupuestos Generales del Estado (art. 158.1 CE), se hace recaer fundamentalmente en las comunidades autónomas. Y ello a través de un confuso sistema de financiación autonómica, donde se mezclan fondos estatales con autonómicos y donde es imposible discernir responsabilidades. Como en Estados Unidos, hemos convertido a las comunidades autónomas en las principales financiadoras del Estado de bienestar y, como en EE. UU., hemos comenzado lo que se llama ‘A race to the botton’, es decir, una competencia fiscal a la baja entre las autonomías.

A diferencia de Estados Unidos, sin embargo, la confusión en el sistema de financiación y la inexistencia de unos presupuestos autonómicos que nos permitan distinguir qué efectos tiene esa reducción fiscal autonómica en las políticas sociales nos deja a los ciudadanos sin posibilidad de elección responsable, y a los gobiernos autonómicos absolutamente irresponsables de sus decisiones.

Somos los ciudadanos los que tendremos que decidir si estamos conformes con que se inicie entre las comunidades una carrera a la baja con los impuestos o si queremos que mejoren en prestaciones sociales. También deberíamos ser los ciudadanos los que decidiéramos sobre si queremos un modelo de bienestar centralizado en sus aspectos esenciales (como el que aprobó el pueblo español con la Constitución de 1978) o una descentralización del modelo (como la que se aplicó desde 2001 a través del sistema de financiación autonómica). Pero lo que no es tolerable es que el sistema de financiación distorsione lo que decidimos los españoles en 1978, ni que la falta de transparencia de este sistema nos incapacite para decidir.

Nuestro Estado autonómico no puede seguir funcionando sin una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica. Y mientras esa reforma no se produzca ni los ciudadanos podremos elegir responsablemente ni los gobiernos autonómicos actuarán con responsabilidad.