Conozco personas que son capaces de recordar los contenidos de los libros con los que en algún momento se han relacionado.

Pero si usted va teniendo una cierta edad, es muy probable que no sea así. Yo soy de estos últimos. Desde muy joven, mi padre me aficionó a la lectura y a partir de entonces he leído prácticamente todos los días, de muchas cosas y de manera desordenada. No creo que exista otra forma de leer, aunque sí que es verdad que a temporadas largas he ido siguiendo tipos de temáticas de manera más coherente. Pero en el recuerdo, aquellos libros y aquellos autores quedaron atrás, como quedan atrás tantas cosas en la vida. Si le pasa como a mí, sí que es verdad que eso no quita para que conservemos un puñado de recuerdos: la sensación física de leer ciertos libros, de recordar a ciertos autores y de rememorar ciertas historias o ideas que alimentaron pensamientos y emociones, pero en cantidad son muchos menos de los que han pasado por delante de nuestros ojos.

Olvidamos a lo largo de los años lo que hemos ido leyendo

Es como si hubiera engullido con voracidad en vez de haber comido con deleite y con reposo. Dicen que hay algunas razones científicas para explicar este fenómeno de la desmemoria, y tiene que ver con lo que se llama curva del olvido, que fue establecida por primera vez a finales del siglo XIX por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus. Según Ebbinghaus, la curva del olvido modela el ritmo exponencial con el que los humanos olvidamos la información que hemos recibido, que es más rápido durante las primeras 24 horas, a no ser que se repase. Si se ha examinado algunas veces, recordará la facilidad de olvido que sigue a las rápidas empolladas de última hora.

Si esto es así, cómo explicarle a un joven adolescente para qué sirve la lectura de teatro, poesía, novelas, divulgación, ensayos, periódicos, etc., que no suelen ser elementos de lo que se supone que deba leer para seguir su formación, cualquiera que ésta sea.

Para dar una respuesta sencilla al problema planteado, rebuscando entre mis papeles, he encontrado la historia siguiente que me parece muy acertada. Desconozco quién fue su creador, pero le aplaudo y se la dedico a todos aquellos que tienen todavía una larga vida por delante.

"Había una vez un gran maestro quien tenía muchos estudiantes. Una vez uno de los estudiantes vino donde él y le dijo 'he leído montones de libros, pero he olvidado la mayoría de ellos, entonces ¿cuál es el propósito de leer?'.

"El maestro no le respondió en ese momento. Después de unos días, una mañana el maestro le dio a ese estudiante un tamiz el cual estaba muy sucio y ofrecía una apariencia desagradable, y le pidió que lo llenara de agua y que hiciera todo lo posible por intentar traérselo lleno. El estudiante le contestó que eso era imposible, pero el maestro insistió y le dijo que hiciera el esfuerzo por lo menos hasta llegar a la puesta del sol. Obediente, el estudiante fue al río, llenó el tamiz e inició su viaje de regreso. Al cabo de unos pocos pasos, toda el agua se había derramado a través de los agujeros. Entonces de nuevo fue al río, llenó el tamiz y evidentemente le ocurrió lo mismo, siguió haciendo eso todo el día, pero como era indudable no pudo cumplir la tarea asignada. A la puesta del sol, regresó a donde el maestro con una cara triste y dijo: 'Soy incapaz de recoger agua con este tamiz, la tarea no tiene sentido, todos mis esfuerzos han sido en vano'. Su maestro le sonrió y le comentó que no había fallado que tan sólo se fijase en cómo estaba ahora el tamiz. Éste parecía más limpio y ofrecía una vista mucho más agradable que al principio".

Pero los libros

que leemos van construyendo nuestra personalidad, nuestra forma de ser,

incluso aunque pasado un tiempo no recordemos su contenido



Y para finalizar, también hago mías la siguiente frase de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), escritor y filósofo estadounidense. "Como les he dicho, no puedo recordar los libros que he leído del mismo modo que no puedo recordar todas las comidas que he comido; aun así, me han hecho [formado]".

Resumiendo, recuerden siempre a esos adolescentes que las personas que leen viven menos… menos engañadas, menos reprimidas y menos inseguras.