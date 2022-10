A estas alturas de la película, todos sabemos que el idioma español es rico en casi todo.

Y lo es incluso a la hora de diversificar sentidos solo con la magia de dónde colocar un adjetivo. No es lo mismo decir que "un funcionario alto tiene noticias ciertas sobre un hombre pobre" que afirmar que "un alto funcionario tiene ciertas noticias sobre un pobre hombre". Mis viejos amigos pueden ser (o no) mis amigos viejos, y no toda la literatura fantástica tiene por qué ser fantástica literatura. Un triste empleado a lo mejor es inmensamente feliz; y una pobre viuda, inmensamente rica.

Dudo, luego existo. Mi antigua casa tal vez era ya una casa antigua… o tal vez era una casa nueva. Esta mañana me he tomado un solo café (¿o era un café solo?). Para restañar nuestra economía: ¿todas las posibles soluciones son soluciones posibles? Y hablando de problemas: ¿Putin es solo un enemigo serio o también un serio enemigo? Mis alumnos están más tranquilos si les digo "voy a plantearos una pregunta simple" que si les amenazo con "voy a plantearos una simple pregunta". Y si una de mis lectoras se va de fiesta, puede conocer a un único hombre o ¡a un hombre único!

¿Y a santo de qué les cuento esto? Para que disfruten del castellano y de su pluripotencialidad multiexpresiva (¡amén!). Y porque, en el fondo, lo que yo quería hoy era apoyar y canonizar al pequeño comercio, que ciertamente muchas veces es un comercio pequeño. ¡Compren!

Como diría el loco: delante o detrás… es un cambio en un tris tras.