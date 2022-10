Cartas al director de HERALDO: Los aragoneses y el impuesto de patrimonio

Los aragoneses y el impuesto de patrimonio

Un relevante político aragonés del partido socialista pidió que se frenaran "por ley los cambios de residencia a regiones con menos fiscalidad".

Se le olvidó proponer el cambio de la Constitución que debería decir "todos los españoles, salvo los aragoneses, tienen el derecho de trasladarse a libremente por el territorio nacional". La fiscalidad acapara la atención a todas horas, es el tema clave de debate. ¡Vaya aburrimiento! Con referencia al impuesto de patrimonio, en 2008 se eliminó a escala nacional durante la segunda legislatura de Zapatero: ¿también su intención era beneficiar a los ricos? En 2011 fue reactivado y mantenido ‘provisionalmente’; llevamos once años de provisionalidad. Las competencias de este impuesto están cedidas a las comunidades autónomas y allí es donde empieza el cachondeo. Si el contribuyente aragonés cambia su residencia a Madrid, Valencia, Andalucía, Baleares, etc., le bonifican el 100% la cuota; a nivel general hay un mínimo exento de 700.000 euros, pero en Aragón es de 400.000 euros. Es que somos diferentes. Señores políticos aragoneses, dejen ya de tomarnos el pelo. Desde 2007 a 2011 el número de contribuyentes ha pasado de un millón a ciento treinta mil y la recaudación de ocho mil millones a poco más de mil millones. Los contribuyentes huyen de unas comunidades a otras por el efecto fiscal que supone y tiene un efecto pequeño en la recaudación por patrimonio, pero grande de forma indirecta vía IRPF y otros tributos. En 26 países de la UE, entre ellos Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Suecia, etc., este impuesto no existe; solo en España. No sé qué se puede esperar de unos gobernantes cuya medida estrella es quitarse la corbata; es parecido a las medidas económicas de Solbes: orinar en la ducha, comer carne de conejo y no dar propina en los bares.

Cesáreo Contín Pellicer. ZARAGOZA

Adiós a la plataforma solidaria de Torrero

Se ha puesto fin a lo que durante diez años se llamó ‘Plataforma Solidaria de Torrero’. Una iniciativa que partió de las parroquias del barrio de Torrero y La Paz pretendiendo aunar a todas organizaciones que aquí desarrollaban una labor social. Pretendió minimizar en lo posible las consecuencias tan devastadoras que la crisis de 2008 infligió a las familias más vulnerables de estos barrios. La idea era que fueran los propios afectados los que asumieran principalmente el liderazgo de las acciones. Fue germen de otras iniciativas similares en otros barrios de la ciudad. Han sido muchos miles de horas dedicadas a fondo perdido por todas las personas que desinteresadamente han participado al servicio de la vecindad. Innumerables las acciones que se han realizado: de sensibilización, denuncia y apoyo directo a necesidades concretas, de recogida y reparto de alimentos, etc. Medir el impacto positivo de lo que se ha hecho es imposible e innecesario; lo ha tenido en muchas vertientes diferentes, sin duda, y ahí quedará para siempre, calladamente… Han participado de una u otra forma y en mayor o menor grado las parroquias del Buen Pastor y San Francisco, las asociaciones de vecinos de Torrero y La Paz, Cáritas y la asociación T. L. El Trébol… Merecen un reconocimiento agradecido todos los que han participado, y muy especial los que han permanecido hasta el final: Ricardo, M.ª Ángeles, Beatriz, Sergio, Angelines, A. Aguar… Disculpas a los que me pueda dejar.

Domingo Casaos Mairal. ZARAGOZA

Ancianos desamparados

Hermanitas de los Pobres y de los Ancianos Desamparados. ¡Hay que ver cómo cambian los tiempos!, ya no quedan hermanitas, nadie en estos tiempos se mete monja, ni cura, pues vocaciones por amor al arte, ninguna. Y de los pobres y ancianos desamparados, ¿qué podemos contar? A esa categoría vamos llegando poco a poco todos los jubilados, conforme nos vamos haciendo mayores, y pasito a pasito nos vamos convirtiendo en una carga para todos. Para todos sin excepción alguna, ya que en esta sociedad, regida por el usufructo e interés inmediato, sobramos para todos, Estado, comunidades, corporaciones provinciales, locales, etc., incluso para la familia, y tanto si somos ricos como si somos pobres. El último eslabón es para el grupo familiar, que evalúa y decide las opciones y su aplicación. Y la solución dependerá de cómo lleguemos al último tramo –taras– y en función de ello las soluciones al problema serán más caras o más baratas, de inmediato gasto, luego dedicación, después valores, los que hayamos obtenido en el transcurso de nuestra vida, que se aprenden afrontando las bofetadas de cada día. Y por supuesto siempre se dan estas cosas en el peor momento, nunca hay tiempo para esto, y si falta el ingrediente principal, el cariño, seguro que erramos en la decisión que tomemos. Y la culpa no es de otros sino nuestra y solo nuestra, y cuanto más dinero tienes más rácano eres para estas cosas. Y lo mismo pasa con los impuestos, no vale reducirlos sino al contrario, aumentarlos para cosas como estas, que cada día necesitamos más.

Teo Callahan. ZARAGOZA

Los indultos y la separación de poderes

Cuando los jueces condenan, lo hacen en función de las pruebas y de la Ley. El Gobierno no es quien para anular o corregir las decisiones de los tribunales. Además, se puede condonar la pena, pero el indultado nunca deja de ser culpable. Soñé que se ponía en marcha una campaña de recogida de firmas contra la concesión de cualquier indulto; particularmente los de políticos condenados por delitos de corrupción o contra la Constitución. En el sueño, se recogían 100.000 firmas en dos horas; y 48 horas después, ya habían firmado más de un millón de personas. Está claro que era un sueño, porque en España la gente pasa de estas cosas. Y los políticos no hacen caso de las firmas, porque se les olvida que representan a los ciudadanos y no a los partidos. Pero a veces los sueños se hacen realidad. La petición ‘No al indulto del caso ERE’ –‘change.org’– recogió 60.000 firmas en tres días, frente a las 4.000 acumuladas en 20 días que solicitan el indulto para un delincuente condenado por el Tribunal Supremo. Es imprescindible respetar la separación de poderes que establece la Constitución, algo que no ocurre, porque el Gobierno directamente, o a través del Congreso –comprando votos–, elige a quien preside o participa en órganos cuya función requiere de una independencia absoluta –RTVE, Tribunal Constitucional, CGPJ (que elige al Supremo), Fiscal del Estado, Tribunal de Cuentas, INE, CIS, Consejo de Transparencia, CNMC, CNMV, etc.–, incluso para controlar la actuación del propio Gobierno. Hay que replantearse cómo garantizar la independencia real de los órganos mencionados y de algunos más. Y por favor, no indulten políticos ‘honrados’.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

