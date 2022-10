El arte de escuchar

El domingo tuve la dicha de compartir una hora mágica con cuatro jóvenes.

Han terminado sus estudios universitarios y aplican ya estos conocimientos a sus respectivos trabajos. Llegarán a donde se propongan porque los cuatro poseen una insólita habilidad, a saber:

Los días posteriores al encuentro del domingo me he estado preguntando de dónde procede el extraordinario bienestar que me produce recordarlo. Hallo muchos motivos; pero acabo de descubrir uno que lo hace especial: la escucha. Esta es la insólita habilidad de los cuatro jóvenes: escuchan, saben escuchar.

Hubo diálogo, comunicación, no soliloquios interrumpidos de unos y de otros. ¿Cómo no experimentar complacencia al recordarlo? Me sentí respetada, reconocida como persona. Si hay algo que me hace sentir como un florero es que me oigan pero no me escuchen, que no presten atención a lo que digo. Y me pregunto: ¿no sienten la necesidad de dialogar, de conocer, de comprender? ¡Sí! Por supuesto. Lo sé porque a veces yo tampoco escucho. Cuando tenemos la oportunidad, se nos escapa, atentos cada uno a nuestra egolatría, a nuestros moldes, a nuestros prejuicios, a lo que vamos a decir en cuanto haya un segundo de silencio; silencio en el aire, porque el monólogo interno no cesa: nuestro criterio, nuestras prevenciones, nuestra verdad. Escuchar es un ejercicio de silencio, de respeto y de reconocimiento al otro como persona. Precisa de la atención completa de la mente, de los sentidos y del sentimiento. Requiere transparencia, apertura y ganas de comprender.

"Hablar es una necesidad, escuchar es un arte", escribió Goethe. Y en este insólito arte, Laura, Marina, Rodrigo y Carlos son maestros. Reflexivos, curiosos, respetuosos, espontáneos y atentos, pertenecen a otra generación: Z, según nomenclatura mercantil. Olvidando pretensiones clasificatorias y compartimentos estancos, si queremos que el mundo mejore, hemos de acercarnos a los jóvenes y escucharlos sin prejuicios, con libertad y con vivo afán de comprender; no de saber, sino de comprender, abiertos nuestro pensar y nuestro sentir a lo nuevo, al cambio, a la rectificación.

Dentro de pocos años, esta generación estará al cuidado del mundo. Podemos estar tranquilos, están preparados para afrontar los retos: desean comprender y saben escuchar. Vamos a dejar el mundo en buenas manos.