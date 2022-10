Cartas al director de HERALDO: Las historias del comisario Montalbano

Las historias del comisario Montalbano

Como diría el bueno pero ininteligible de Catarella, estoy ‘desconsuelado’.

Termina ya para siempre la serie basada en los libros de Andrea Camilleri de ‘El comisario Montalbano’, que vengo siguiendo con fruición desde que la emite TVE, lo menos hace diez años, esperando con ansiedad los nuevos capítulos de cada temporada. Como a todos sus seguidores, me encanta el costumbrismo mediterráneo que exhibe, esos paisajes urbanos y rurales de Sicilia tan preciosos y esas tramas tan desconcertantes que sirven para denunciar todos los pecados de la humanidad y también la realidad social de la actualidad con variados personajes de todas clases sociales, desde la mafia local hasta el más humilde pastor de una aldea o el inmigrante sin papeles. Y naturalmente, el carisma de Montalbano –interpretado de forma magistral por Luca Zingaretti– y de sus acompañantes. ¡Ah, si la Policía fuera así en realidad...! Aún hay más cosas fascinantes: los misterios que emergen del pasado lejano y esos momentos de sublime emoción, belleza, melancolía o solemnidad que hay en todas las tramas y que tan bien quedan enmarcados por los paisajes sicilianos, montañosos o marinos. Y hay algo que me la hace definitivamente entrañable: mi padre también se lo pasaba pipa con ella, cuando la emitía La 2 porque aún era desconocida entre el gran público. Es una pena que se haya emitido este verano la serie íntegra, pero de esta manera tan demencial, con doble capítulo imposible de ver a tan altas horas de la noche; ha sido un verdadero derroche. Aun así, eternamente agradecido a TVE mientras aguardo al último episodio de la saga, que espero de corazón que sea tan bueno como se merece esta serie extraordinaria que nos ha hecho olvidar al policiaco anglosajón.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Fiestas del Pilar sin días de fiesta

¡Parece que empieza a oler a Fiestas del Pilar! Cada año oigo esa expresión en casa, cuando, tras empezar colegios, rutinas y empezar a ver más gente por la calle Alfonso, ya se anima el ambiente. Ya tenemos horarios de salida de la Ofrenda de Flores, programa de fiestas, pregoneros, calendario escolar y laboral…. Y qué pena que ningún organismo de los que se dedican a organizar nuestras Fiestas del Pilar caiga en que no tenemos más días festivos que el resto de España. Sí, en los colegios tenemos fiesta antes del Pilar, pero es una lástima que nos tengamos que perder la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal, al no considerar el día 13 de octubre como festivo escolar ni laboral. Me gustaría saber cuántos días festivos tienen en otras ciudades para celebrar sus fiestas, porque me parece que aquí salimos perdiendo. Quizá sólo habría que reorganizar festivos del año y así poder celebrar en familia nuestras fiestas, y que no se vean reducidas a un día.

Lucía Peláez Baños. ZARAGOZA

Mostrar nuestro justificado enojo

Queremos echarnos a la calle. Sí, ante la proximidad de las fiestas del Pilar queremos echarnos a la calle. Sí, llenaremos la avenida, el paseo o la plaza en donde se nos cite. Solamente hace falta que alguien nos convoque. Allí estaremos, seguro. Tenemos muchas ganas de mostrar públicamente nuestro justificado enojo. Será una protesta unánime ante la pasividad que muestran las personas e instituciones que no hacen el menor esfuerzo para terminar de una vez con la infinita huelga de los autobuses urbanos que tanto perjuicio causa diariamente a tantísimas personas que los necesitan. Los zaragozanos no nos merecemos este continuo castigo. Por favor, dígasenos día y hora. Allí estaremos.

Ángel Hernández Mostajo

ZARAGOZA

Las explosiones en los gasoductos

Las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fueron tratadas por los medios informativos del día siguiente con evidente levedad. Fue días más tarde cuando alcanzó la dimensión que le correspondía. La mayoría se decanta por la autoría rusa. Parece que los alineamientos siguen las pautas de la Europa oficial, a pesar de múltiples indicios que abonan lo contrario. Y es que hay muchos deseos de poner a Putín contra las cuerdas, por no estar de acuerdo con su deriva. Repasemos: Biden había declarado en incontables ocasiones su oposición al gasoducto Nord Stream 2 porque no veía con buenos ojos que Europa dependiera del gas ruso y porque deseaba sustituirlo por el de ellos. Hasta tal punto que dictó sanciones para todas las empresas que participaran en su construcción. Pero hay más. El 2 de febrero Biden dijo: «Si Rusia invade, quiero decir que si sus tanques o tropas cruzan de nuevo las fronteras de Ucrania, no habrá más Nord Stream 2. Acabaremos con él». Además pudo recibir la complicidad del presidente polaco, que declaró en agosto que el gasoducto n.º 2 tenía que ser definitivamente desmantelado. En resumen, los halcones partidarios de la escalada de la guerra estarán de enhorabuena. Habrán dado un paso de gigante en la confrontación. Es fácil deducir que si la guerra de represalias es de este calibre, el conflicto se puede generalizar en niveles catastróficos, aumentando la muerte, la destrucción y los daños ecológicos. Y noticia curiosa: Trump acaba de afirmar que un enfrentamiento militar entre Kiev y Moscú nunca hubiera ocurrido si él estuviera en la Casa Blanca. ¿Y si hubiera sido cierto?

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

Un respeto para el Real_Zaragoza

Como abonado del Real Zaragoza quiero hacer una reclamación para que toda la afición de nuestro equipo sea respetada. Cuando jugamos en La Romareda tenemos que enfrentarnos con el equipo rival, que cuenta con sus once jugadores, y a la vez, con los señores colegiados, que vienen a exhibirse a nuestro campo. ¡Basta ya! Pido un respeto para nuestro equipo, para la afición zaragocista y para la ciudad de Zaragoza. Porque nos merecemos un respeto. El gol anulado el pasado lunes, durante el partido contra el Éibar, al jugador zaragocista Sergio_Bermejo era un gol legal. Que no nos den nada, pero que tampoco nos lo quiten. Que si dices la verdad, lo que vimos hacer el lunes toda la afición en La Romareda fue un robo.

Juan Alonso García. ZARAGOZA

