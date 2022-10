Las horas bajas

Usted, querido lector, lee este artículo hoy, viernes, cuando para la mayoría de los mortales, incluido yo, se anuncia una pequeña primavera vacacional de dos días de duración, lo que es una alegría para todos, salvo para quienes todos los días son vacacionales, como ‘lady’ Violet Crawley, ya saben, el aristocrático personaje de ‘Downton abbey’, interpretado por Maggie Smith, que intrigada por la expresión que acababa de escuchar preguntaba confusa: "¿Qué es un fin de semana?".

Puede que incluso el ‘finde’ vaya a durar más días si, con la festividad del Pilar, tiene la suerte de convertirlo en puente (un concepto que a la condesa de Grantham le hubiera cortocircuitado definitivamente las meninges). Por eso, si usted lee este artículo, y el resto del periódico, lo hará seguramente con la desprendida, alegre y resuelta actitud de quien despide un mundo viejo y se dispone a inaugurar, como cada siete días y aunque solo sea transitoriamente, una nueva vida. Más aún, puede que por eso mismo no lea estas líneas ni por encima, para que nada ni nadie –y menos aún la triste opinión de un mindundi sobre eso que llaman la actualidad– le ensucie o envenene el pequeño júbilo que ilumina intensamente el futuro más inmediato.

En vísperas del paréntesis del fin de semana nos llenamos muchas veces de expectativas risueñas

Pero como sucede con la opinión de la actualidad, con toda seguridad este artículo no se escribió hoy, ni ayer. Es más, puede que se escribiera hace más tiempo, por ejemplo en una tarde de domingo, con su triste y característico sabor de derrota o feria abandonada. Con razón dice el poeta Ramón Eder que "el carácter se forma los domingos por la tarde"; o escribe su colega y tocayo Ramón Andrés que "los domingos por la tarde tienen algo de Descendimiento, incluso para los no creyentes". Pocas cosas expresan o definen mejor esa sensación de abajamiento y vacío metafísico, de nostalgia de lo imposible, o de impresión de fracaso y de pérdida, que la melancolía de una tarde de domingo. Paradójicamente, la vida ha acabado dando la vuelta al sentido que la tradición y la liturgia católica daba a esos días: el viernes se convierte en el signo o el anuncio de la resurrección y la tarde del domingo en la vacuidad del límite, compendio de esas horas bajas en las que descubrimos que no se encuentra en las cosas lo que buscábamos en ellas, horas en las que, como escribía Romano Guardini, "el deber se convierte en yugo: la voluntad de pureza y de realización toma una forma imposible, sin relación con las fuerzas y las condiciones reales". Pero curiosamente, tal vez tenga razón el poeta, y es en esas horas donde se construye y alimenta la fuerza que nos ayuda a dar sentido a lo demás.

Llevo varias semanas leyendo a sorbos el libro de Elie Wiesel ‘Contra la melancolía’. Ustedes ya saben quién es Elie Wiesel y la sencillez y la profundidad abisal desde la que escribe. En ‘Contra la melancolía’, ahora traducido al español, Wiesel recuerda y relata las historias de varios rabinos jasídicos a quienes toca estudiar y acompañar a su pueblo en horas bajas, tanto personales como colectivas: las guerras napoleónicas, los destierros y exilios, la pobreza y las persecuciones... cuando la esperanza en el Mesías parece convertirse en agua que se escapa entre las manos y todo invita a abandonarse a la melancolía. Y es en tales circunstancias, precisamente allí, y en la sabiduría de esos singulares maestros, donde Wiesel encuentra las cualidades que ayudan a remontar y combatir esa enfermedad mortal: el fervor, la humildad, la compasión, el silencio, la risa... "El Maestro puede alguna vez llegar al borde del precipicio –escribe Wiesel–; sus discípulos deben alejarse de él. Nacido de la desesperación, el movimiento jasídico se levanta contra la desesperación. Y no solo el movimiento jasídico, sino todo el judaísmo. ¿Quién es judío? Aquel, aquella cuyo canto no puede ahogarlo el enemigo, sea quien sea este enemigo". Incluso aunque ese enemigo esté dentro de nosotros, o sea cada uno mismo de nosotros.

Pero es en las horas bajas de las tardes de domingo cuando, según el poeta, se forja el carácter. Y cuando se ponen los cimientos de la esperanza

¿Cómo es posible ese canto? –se pregunta Wiesel–, ¿cómo es posible la alegría, la fe y la esperanza? ¿Cómo impedir que nos invada la desesperación y la acedia? Y nos cuenta que rabí Mosheé-Leib de Sassov, símbolo de compasión y amor jasídicos, respondió a su manera a esas preguntas:

—¿Queréis encontrar el fuego? Buscadlo en las cenizas.

No lo olvides, querido lector, puede que la momentánea y despreocupada felicidad que ahora intuyes tenga sus raíces en la risa y la compasión de las horas bajas. Disfrútala.