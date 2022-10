Hacía muchos años que nos habíamos olvidado de la inflación como problema.

Desde mediados de los ochenta no había vuelto a los dos dígitos e incluso algunos años parecía que el riesgo estaba en que los precios empezasen a caer sin control, en la deflación. Todo formaba parte de ese mundo imaginario y hasta aburrido que algunos creyeron permanente y le pusieron por nombre el fin de la historia. En esa nueva y ficticia realidad la economía iba a crecer sin parar porque no habría crisis, la globalización nos inundaría de productos, viajes baratos y tecnologías revolucionarias. En el fondo muchos creían que la globalización más los avances tecnológicos significaban el fin definitivo de la escasez, al menos en los países ricos. Y sin escasez los precios no serían problema, así que la inflación solo era un extraño accidente histórico, felizmente superado.

Pero he aquí que hemos vuelto a descubrir que la escasez existe. De repente se acabó la abundancia en energía, alimentos, materias primas o componentes industriales y con la escasez regresan las subidas de los precios, es decir, la inflación. El problema de la inflación es que una vez se hace presente, deshacerse de ella es complicado y costoso, pero no hay más remedio. El desorden en los precios crea ganadores y perdedores, aviva las luchas distributivas, puede ir a más si no se le pone freno pronto y obliga a los bancos centrales a tomar medidas drásticas y dolorosas.