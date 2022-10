Cartas al director de HERALDO: Sobre educación y religión

Sobre educación y religión

Sorprende, en el siglo XXI, que sigan pesando sobre nosotros aquellas historias sobre dioses terribles que controlan el mundo.

Una prueba de ello son las teorías de la conspiración que inundan las redes sociales. Los individuos que niegan la existencia del coronavirus o el calentamiento global, incapaces de fortalecerse aceptando su vulnerabilidad, proyectan en un ser desconocido un desmedido poder al que se rebelan haciendo caso omiso de la evidencia. La proliferación de esta conducta es un indicador de que algo va mal en esta sociedad. No estamos apelando a la razón para asumir nuestras limitaciones. Como humanos, tenemos que preguntarnos acerca del sentido de la vida y cómo debemos comportarnos, pero ciertos intereses ideológicos no pueden interferir con sus dogmas en nuestras respuestas. Necesitamos un modelo de divinidad universal, porque todos compartimos la misma esencia. Y es en la escuela donde se deben fomentar la reflexión y la argumentación que se precisan. Si pretendemos inculcar valores para la convivencia, resulta absurdo separar por cuestiones religiosas. En la Lomloe, además de que no se corrige el error, las normas sobre la enseñanza de la Religión en el primer curso de Bachillerato, dos horas a la semana sin materia alternativa, complican la organización de los institutos, sobre todo del que ofrece un programa cuyos participantes tienen una distribución de clases diferente y pueden elegir la asignatura. Satisfacer la demanda de estos estudiantes, una minoría, supone impartir la optativa a primera hora de la mañana, mientras que la tutoría, obligatoria, debe dejarse para la séptima, algo que empeora el horario de la mayoría y les dificulta la asistencia a actividades por la tarde. Amparados en la legalidad, convertimos el derecho a todo en una dictadura.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

Cita en Oftalmología

Todos los días informativos y tertulias denuncian, sobre todo de alguna comunidad autónoma, los déficits existentes en la sanidad pública. Pues bien, hoy tengo que referirme a nuestra Comunidad. Hace ya tres años tuve un proceso agudo de glaucoma que fue atendido por el servicio de Oftalmología (Unidad de Glaucoma) del Miguel Servet y posteriormente me realizaron un seguimiento en consultas externas de este centro durante dos años, inicialmente a los seis meses y después anualmente. El 4 de junio del pasado año tuve la última consulta en ese servicio y me derivaron, para controles posteriores de mi enfermedad, al Centro de Especialidades Ramón y Cajal con la siguiente indicación: «Citarse con este informe en un año». Hoy, transcurrido algo más de un año sin noticias sobre una posible fecha para ser atendido, he acudido a la unidad de citaciones del referido centro de especialidades para solicitar información y me he encontrado con una respuesta que jamás podría haber imaginado. Cuando le he preguntado a la persona que me ha atendido sobre mi cita pendiente de Oftalmología me ha respondido, eso sí, con total amabilidad, que exactamente el ordenador le indicaba que el 4 de junio de este año me tenían que enviar una carta con la citación. A mi respuesta de que no la había recibido y en qué tiempo más o menos podría recibirla, su respuesta me ha dejado helado: «El tiempo de espera era de 857 días», eso sí, perdónenme la expresión, para mayor recochineo, me ha precisado que el tiempo de espera contaría a partir del 4 de junio de este año, lo que significa un tiempo entre consultas de 857 días más 365 días del año que ya ha transcurrido, es decir, ¡1.222 días!, equivalente a ¡tres años y cuatro meses! de espera. En el vocabulario español no existe un calificativo que pueda valorar en su justa medida esta situación.

Ángel Val Pradilla. ZARAGOZA

Álbumes de fotos

Hace unos años me refugiaba en casa de mis padres mirando los álbumes de fotos. Era una manera de escapar del agobio y el estrés. En estos álbumes veía reflejada la vida de mi familia y la mía propia, huella a huella estaba mi evolución en la vida. Susan Sontag dice que en este momento el tiempo es nostálgico y las fotografías incitan activamente la nostalgia, es el arte del crepúsculo, todas las fotografías testifican el devenir implacable del tiempo. La mirada de la pequeña foto de mi abuelo, de ese pequeño hecho callado, te embarga el espíritu; tanto, que a veces parece que ni siquiera has vivido. Según Dubravka Ugresic la vida no es sino un álbum de fotografías, solo lo que está en el álbum existe de verdad; lo que no está en el álbum nunca ha existido. La fotografía es el recuerdo, la reducción del mundo a rectangulitos, es una autobiografía. Para ella los refugiados se dividen en dos clases, aquellos con fotografías y aquellos sin ellas. Abrías el álbum y sentías el estremecimiento y la seducción que provoca la visión del pasado. Era el cultivo de la memoria, algo sucede con el pasado cuando se resiste a marchar y se adhiere al presente. Mis padres de novios, yo de chiquitín. Es el derecho a la memoria, una vida desnuda en las fotografías familiares. La memoria es legado. Tzvetan Todorov dejó dicho que hoy la memoria se ha convertido en un nuevo culto, en objeto de adoración general, una prueba de que el pasado fue mejor. La cultura actúa con el pasado extrayendo todo lo que puede. Miro las fotografías y la imagen se convierte en una meditación. ¡Con cuánta melancolía pasa el tiempo! Ves tu rostro de niño, de adolescente, de joven, son las distintas maneras de conservación del yo, es la memoria y la vanidad de la memoria. Cierro los álbumes guiado por la invisible mano del ángel de la nostalgia y los coloco en la librería, en la eterna oscuridad del olvido. Ya caen las primeras gotas de lluvia otoñal.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Mandamientos festivos

Una reflexión de ánimo para el comienzo de las fiestas del Pilar. Para religión, la mía. Todo empieza con una liturgia: Camisola, camiseta, peto y, como si de un cuello clerical se tratara, mi cachirulo. Y a la calle. Continúa con los mandamientos, dados no por una deidad divina sino forjados por los nuestros durante años. Te divertirás, pero respetarás. Sonreirás siempre, sobre todo ante los empujones. Abrazarás a los tuyos como nunca en el año. Abrazarás a los que solo ves en esta época del año. Colorearás la calle con tu actitud y vestimenta. Mirarás ojos ajenos como si fueran los tuyos, porque en verdad no son ajenos. Crearás la misma ilusión que llevas en los más pequeños, como un día hicieron contigo. Mi religión no tiene pretensiones, con estos mandamientos basta. Pero como toda buena religión tiene que acabar con una promesa que vaya mucho más allá, algo que nos dé esperanza para seguir, querer ser mejores. Y por eso yo lo tengo claro, creo en la vida eterna de los Pilares. ¿Y tú?

Luis Félix Gese Marzo. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es