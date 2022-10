Esto va de sentimientos, nada más. Nací en Barcelona.

Tengo la condición política de aragonesa, como establece el Estatuto de autonomía. También lo percibo así por los adentros y hasta las raíces. Mi padre nació en Terrer y en Villanueva de Jalón mi madre, dos lugares muy próximos de Aragón, con mucha historia ambos. Sin embargo, mis padres se conocieron en un baile de tarde de sábado, en los años cincuenta, en Barcelona. Mi infancia, remedando a Machado, son recuerdos de un barrio de la capital de Cataluña, Vilapicina (hoy dentro de Nou Barris). La calle de aquella infancia primera de mi vida ha cambiado una barbaridad, pero la vanguardista aula circular de parvulitos del colegio ‘Timbaler del Bruc’, donde empecé a ir a la escuela (más feliz que una perdiz), no lo ha hecho tanto: lo sé porque a veces me subo al transportador de Google Street y miro.

No he conseguido eludir estos días primeros de octubre el recuerdo del íntimo dolor, créanme, con que seguí los acontecimientos de 2017 en Cataluña. Lo que allí ocurría, por su componente de rechazo al otro, parecía volverme extranjera en una parte de mi propia vida. No soy mucho de patrias y no quise ni quiero elegir, porque siempre reconocí carácter y raíces familiares y siempre van conmigo la infancia y el mar, que son universales. Algunos parecen no saber que uno no se independiza sin más de la Historia propia, tampoco los pueblos. Aunque duela, se esconda o se tergiverse su relato. Pero ya he dicho que esto va de sentimientos. Como la vida.