Cartas al director de HERALDO: La calle de Alfonso I de Zaragoza

La calle de Alfonso I de Zaragoza

La calle Alfonso tiene características que la hacen única, de una arquitectura en su mayoría de edificios con una rica ornamentación floral en la forja, auténticas joyas que levantaron los mejores arquitectos de la ciudad, por lo que resulta fácil encontrar lugares que merece la pena contemplar.

Desde el Coso hasta las majestuosas vistas de la basílica del Pilar, resulta un auténtico placer perderse por la red de vías pequeñas de su entorno o degustar un buen menú en el pasaje El Ciclón.

Vivir en un barrio rural me imposibilita el continuo contacto con la ciudad y los cambios que se van sucediendo. Este día tuve que bajar a la ciudad, no quise perderme el paseo por esa vía peatonal de mayor personalidad que tiene la ciudad del Ebro. Pero la volví a ver degrada. La gran mayoría de los locales que formaban el paisaje habitual de la calle están con sus persianas bajadas, locales tradicionales de décadas de convivencia, abandonados y donde los grafiteros de mala pluma emborronan sus escaparates y sus preciosas fachadas, dejando una imagen que afea esa zona urbana tan próxima a la plaza del Pilar, lugar de visita obligada para el visitante.

Quizás el envejecimiento de algunos gerentes, quienes no encuentran el relevo para sus establecimientos, a causa de la crisis actual energética, o el precio excesivo de sus alquileres sean algunas de las causas de algunos de esos cierres. Pero para mejorar esa imagen debería aplicarse una normativa urbanística exigiendo la limpieza de esos escaparates, puertas y fachadas, en aras de la salubridad y del ornato público. Hablamos de la vía más transitada por ciudadanos y turistas de Zaragoza.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Vendaval fiscal

Se han lanzado todos los partidos políticos a discutir sobre el impusto del patrimonio, cuando hace años que se demostró por parte de expertos fiscales que no tenía lógica gravar el mismo impuesto dos veces. La guerra que se ha desatado por bajar el impuesto sobre la renta (IRPF) es una política sin sentido, no se puede bajar la renta sin reducir los gastos; ínfulas políticas. Lo lógico sería aplicar primero el ‘presupuesto base cero’, pero ningún partido tiene capacidad para hacerlo, y menos el actual, con veinticinco ministros. Jimmy Carter, en Georgia en 1971, fue el primero que aplicó el presupuesto base cero. Comparen los presupuestos de 1975 con los de 2020 y verán las diferencias de gasto en políticos y funcionarios.

Julián Viñas Pallarés. Zaragoza

La enésima sequía

Mi padre y yo, al leer la prensa diaria, la comenzamos uno por la contraportada y el otro por esas dos columnas donde se relatan con brevedad noticias aparecidas hace cincuenta o cien años. Hace unos días me encontré con una que me sorprendió sobremanera. Hace cien años, tras el verano, el Ebro daba sus últimas bocanadas, agostado, seco, fruto de una pertinaz sequía. Y me sorprendió no porque dicha noticia centenaria me trajera algo nuevo, ya que todos conocemos nuestro río y sabemos que el verano trae la mengua agonizante de pantanos, cauces secos llenos de algas, donde el agua camina de forma perezosa, como si no tuviera ganas y luego se recupera, año tras año, algunos con riadas incluidas, otros de forma más tenue, pero formando parte de un ciclo que hasta la Biblia ha narrado con otros ríos de índole similar, y si no ahí está el Nilo y sus continuas crecidas. En veranos duros, la chavalería cruza el azud que hay sobre el Ebro en Escatrón a pie o en bicicleta. Todo eso contrasta con el vapuleo informativo del cambio climático que no se puede negar porque así lleva el planeta cambiando desde que comenzó su existencia (ahí están los fósiles de bosques tropicales en Groenlandia) pero que mostrado a diario como una catástrofe borra toda la historia, todos los registros acuñados en legajos (las grandes sequías de 1763 y años posteriores). Hoy vuelvo a leer otra noticia, el paisaje árido, desértico avanza 1.500 kilómetros cuadrados al año. Puede ser, pero España, a fecha de hoy, es el segundo país con mayor masa forestal de Europa, solo por detrás de Suecia, y creo que ello no incluye ni los bosques de olivos de Jaén ni los de avellanos de Tarragona ni un largo etcétera. Me parece bien que tomemos todos conciencia de que unos ríos limpios son salud para todos, de que necesitamos concienciarnos plenamente de que formamos parte de la Tierra, pero de ahí a crear una alarma como la que todos los días nos venden los medios de comunicación hay un punto medio que escasamente ejerce el periodismo actual.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

El IBI en Illueca

El día 13 de septiembre aparecía en grandes titulares la noticia de que el alcalde de Zaragoza proponía bajar el IBI al mínimo legal. Empieza la campaña electoral y todo son rebajas de impuestos. Las comunidades autónomas también entran al trapo de las rebajas de otoño y hasta mayo vamos a ver todo tipo de ofertas. Nosotras nos seguimos preguntando, ¿qué hay de lo mío…? Nos cansamos de gritar, en un desierto de incomprensiones, lo injusto que es estar pagando en Illueca, todos los años, desde el catastrazo del 2007, un IBI de 2.200 euros. Sí, señores políticos, dos mil doscientos euros por una huerta; eso sí, en un terreno considerado urbano, pero en un pueblo que se está quedando sin tejido industrial y cada vez con menos habitantes. El Plan General de Urbanismo solo sirvió para subir muchísimo los impuestos y para que, en la actualidad, no se puedan vender casas ni solares, que de estos últimos tenemos muchos en Illueca. El valor catastral de los inmuebles es lo que hay que revisar y, como dice la ley, «que el valor catastral no supere el valor de mercado». Posiblemente, nosotras estamos pagando más por una huerta que los duques de Alba por su inmenso patrimonio. Sí, hay que pagar impuestos, pero con equidad y justicia.

Carmen y Pilar Asensio Marco. ILLUECA

Podemos y los ‘okupas’

Muchas tonterías dicen los político, más cuando con sus declaraciones tratan de conseguir un rédito de la ciudadanía. Ahora a los señores de Podemos se les ha ocurrido que no se puede desalojar a los ‘okupas’ ilegales de una vivienda privada. Sería interesante publicar un listado de residencias de estos señores, con lo que se conseguirían dos cosas: a los ‘okupas’, garantizarles seguridad en su ocupación; y para la ciudadanía, seguridad frente a una ocupación, incluso se dejarían las llaves en la puerta. ¡Cuánto hay que soportar de estos ineptos! ¡Y pensar que viven, y cómo viven, con dinero de la ciudadanía!

Luis A. Vallés Gascón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es