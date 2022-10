Cartas al director de HERALDO: Tradición artesanal en la industria del calzado

Tradición artesanal en la industria del calzado

La Asociación de Fabricantes y Afines del Calzado ha presentado una campaña para dar a conocer el zapato que siempre se ha fabricado en la Comarca del Aranda, principalmente en los municipios de Brea de Aragón e Illueca.

En este informe se reseña que en esta zona se fabrica calzado más resistente, duradero y confortable, siendo fabricantes de calzado para marcas, diseñadores y empresas en busca de un producto de calidad que pueda diferenciar su propuesta en el mercado. Se hace referencia a que esta es una zona donde se trabaja con productos de máxima calidad y proveedores de confianza, con entrega de pedidos en plazo y con todas las garantías, además de ser expertos en la técnica artesanal de cosido ‘billy’ dentro de las empresas que hay, familiares, uniendo conocimiento y experiencia, por lo que se trata de una de las zonas de España con mayor tradición artesanal zapatera.

De hecho, en la Comarca del Aranda reside el conocimiento para la fabricación de calzado de calidad y artesanal desde el siglo XVII, por lo que deja claro que esta industria es el testigo de muchas generaciones de zapateros. La muestra está en que en el año 2002 se fundó en Brea de Aragón el Museo del Calzado, dejando patente la importancia artesanal de la zona en donde en 1606 se realizaron las primeras sandalias artesanales. Esta campaña está financiada por el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero ya hace más de una década de una crisis industrial, y han cerrado cien empresas y dejado en el paro a más de 1.500 trabajadores. Las elecciones están cerca.

Francisco Tofé Andrés. BREA DE ARAGÓN

La sanidad y la regadera rajada

La sanidad en Aragón se ha deteriorado de forma considerable, cada día más. Plantillas mermadas sin reposición, personal quemado, pésima organización, falta de contratos y puestos fijos para mejorar el conocimiento del servicio donde se trabaja... Hay enfermeras y auxiliares que cambian de servicio y, por tanto, de patologías, de medicación, de tipo de vigilancia, de aparataje, cada pocos días; sin reciclaje previo, llegan en paracaídas. Imaginen una empresa de reparaciones múltiples y un día quien pone ladrillos son los electricistas y el trabajo de estos lo hacen los pintores; de la calefacción se encargan los escayolistas, y así todos los días. Eso se oculta pero así lo organizan en los hospitales en Aragón. Yo sufrí una quemadura en una cardioversión porque la enfermera no tenía práctica en colocar los electrodos bien adheridos a la piel. El otro capítulo es la falta de financiación de la sanidad. España es de los países europeos que menos destina a sanidad, y Aragón lo mismo dentro de las comunidades españolas; es decir, somos de los últimos del último grupo. La atención médica es más cara y vivimos más tiempo, pero ahora se recauda muchísimo más en impuestos y cada vez hay menos dinero para sanidad. La regadera cada vez riega menos, pero es que tiene muchos agujeros en el fondo; es decir, el dinero va donde no tendría que ir: que cada lector piense en algún ejemplo que conoce de ‘regadera rajada’ en la DGA. En vez de reuniones del Gobierno, sea central o regional, para poner parches a la sanidad, revisen fuera de esta. Revisen si está rajada la regadera.

Antonio Hernández Rossi. Zaragoza

La caverna, Platón, la humanidad

A los moradores de la caverna, su conocimiento de las cosas les llega en forma de sombras, a través de una rendija que hay en la pared, y a esas sombras de los objetos las toman por verdad, que Platón denomina apariencias sensibles. ¿Qué inspector de Policía encargaría un retrato robot, partiendo de una sombra, a un morador de la caverna? ¿Qué Facultad de Medicina prescribiría un Tratado de Anatomía para sus alumnos, redactado a partir de una sombra, por un morador de la caverna? La verdad y el progreso no tienen sede en la caverna, ahí rige la mentira y la falsedad, la tan manida libertad, según Freud, creador del psicoanálisis, no es más que una fantasía de la soberbia humana. Hogaño, como hace cien años, estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, la mecha ya está prendida en Ucrania. La primera guerra mundial 1914-18 acabó con los imperios de la época, pero trajo otros: el comunismo chino soviético y el capitalismo americano, y la covid-19 de hogaño sería la gripe española de antaño, 1920. Todo son relatos, fantasías que no están hechas de acuerdo con la realidad, sino con la imaginación del loco que las inventó. Son como trajes funcionales, que pasado un tiempo ni te calientan en invierno ni te refrescan en verano, al final la gente los tira por la ventana. El no saber de Sócrates representa la caverna universal de Platón, es el lugar perfecto en el que hagas lo que hagas estará equivocado, aunque tiene una utopía de nombre ‘mejora’, que nunca se produce. ¿Qué sucede fuera de la caverna? Eso es lo que ninguno de los de dentro sabe, por mucho que quiera trascender. «Nunca conseguirás, camino, con tu lanza herir el horizonte» (Lorca). Pon dos ciegos a jugar al ajedrez. La llamada ‘ciencia’ que se escribe en la caverna (Cambridge, Harvard, Cantinflas y otros) no sirve para nada, es infértil, repetidora y con falta de creatividad. No soluciona nada. Sirve para perpetuar el Poder y su clasismo social, la llamada ‘revolución’ no es tal, es un quítate tú para ponerme yo. Al pensamiento libre se le persigue.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

El ICA, un impuesto a cañonazos

Corría el año 2017 y partidos políticos y asociaciones recogían firmas para que este impuesto, el ICA, propuesto según dicen por el PAR, no se pagase, porque según ellos no le correspondía pagar a la ciudadanía y porque unos pagaban por otros. A los ciudadanos nos han hecho pagar un impuesto con recargo y con triquiñuelas para que la recaudación salga rentable a las arcas públicas, mandando las notificaciones en épocas festivas para que el ciudadano no pueda pagar en su debido tiempo. La Hacienda cumple su misión que es recaudar a toda costa. El partido y las asociaciones que propusieron no pagar se podían asegurar de poder cumplir, porque si no en vez de beneficio es perjuicio. Es un impuesto que solo existe en Aragón y el partido que lo propuso lleva en sus siglas ese nombre; y así está quedando, que casi es inexistente, aunque los ciudadanos siguen otorgándole cierto poder. La oficina del ICA funciona extraordinariamente. Esto es imponer un impuesto a cañonazos. Gracias, Partido Aragonés.

José Luis Catalán Cotaina. ZARAGOZA

