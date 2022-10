Sobre grandes y grandezas

Hemos asistido recientemente a vistosas celebraciones por el relevo en el trono de Inglaterra. Los medios de comunicación han mostrado a muchos famosos que son tomados por ‘grandes’, como si las sociedades tuviesen necesidad de esos referentes para admirarlos y emularlos.

Sin embargo, hay quienes se sirven de la palabra ‘mundo’ para designar precisamente estos brillos falsos que desde tiempos remotos nos fascinan e impiden que nos percatemos del humo y la vanidad que en realidad son.

A Pascal, el sabio francés del siglo XVII que tantos campos del conocimiento abarcó con su genio admirable, no le engañaban los brillos mundanos; los tenía por muy falsos. Aunque murió joven, tiempo tuvo de aprender el embuste que son las grandezas cuando no se acompañan de verdadera talla moral, que es en lo que consiste la nobleza genuina: de espíritu, no de apariencia o esplendor. Bien sabía él que no son sino ciertas circunstancias las que hacen que un ser humano nazca en un contexto determinado y ocupe, muchas veces sin esfuerzo alguno, una posición social distinguida. Para Pascal es esencial que las personas conozcan su ‘estado natural’, que no es otro que el de simples mortales, con sus miserias y algunas cualidades menos miserables. Junto a ello reconoce con realismo que nadie se libra de ser pecador; lo sabía por sentido común y por haber leído con aprovechamiento a San Agustín.

Existen en el mundo dos tipos de grandeza, dice Pascal: las establecidas por designación y las que otorga la naturaleza. Las primeras dependen de las voluntades de los hombres, que creen conveniente honorar ciertos estados y vincular a ellos determinados grados de honor y de respeto. En este campo sitúa el autor del ‘Grand siècle’ las jerarquías y la nobleza, tal como quedan instituidas por diversas razones, y reconoce que pasan a ser ‘cosa justa’ cuando se legisla sobre ellas. Las grandezas naturales, sin embargo, no dependen de las fantasías o ambiciones de los hombres, pues «se fundan en cualidades reales y efectivas del alma o del cuerpo» que hacen a unos seres humanos más dignos de estima que otros; y pone ejemplos como la capacidad para las ciencias, la viveza de espíritu, la virtud, la salud o el vigor. Recalca Pascal que a las grandezas establecidas se les debe el respeto convenido, y que dichas grandezas deberían acompañarse de un reconocimiento interior. Pero añade enseguida que, como esto último no siempre se da, es un error atribuir automáticamente cualidades de grandeza natural a quienes son honrados por mera convención social, ya que las dignidades artificiales no pueden conferir grandeza real alguna. Comprende así Pascal que conviene aceptar que a los reyes se les hable de rodillas, o que se permanezca en pie ante los príncipes. Meras convenciones sociales de su tiempo.

Esta diferencia entre grandezas naturales y establecidas es clave. Los respetos naturales sólo a las grandezas naturales son debidos, y, al contrario, cuando los respetos convenidos no corresponden a grandezas verdaderas, quien con ellos es honrado no merece sino desprecio y aversión: «No es necesario que yo os estime por el hecho de que seáis duque, pero es mi obligación saludaros», escribe Pascal. Mas si sois duque sin la condición de hombre honesto -añade- os haré justicia rindiéndoos los honores externos, pero no cometeré ningún error, más bien al contrario, «sintiendo por vos el menosprecio interior que merece la bajeza de vuestro espíritu y comportamiento».

Ironizaba el sabio francés refiriéndose a un supuesto señor duque ante quien, por las convenciones externas, se veía obligado a inclinarse cuando pasaba con su carroza; le divertía pensar que el señor duque nunca llegaría a saber si esa reverencia la hacía ante él o ante sus seis hermosos caballos.

El gran científico y hombre de letras nos dejó estas reflexiones en sus ‘Tres discursos sobre la condición de los grandes’, editados por Pierre Nicole tras su muerte; se trata de unas lecciones llenas de sentido común escritas para el joven Charles-Honoré de Chevreuse, hijo del duque de Luynes.

Estas enseñanzas no perecen. Pascal viene a decir que sólo es grande reconocer nuestra miseria, nuestras limitaciones. Nos recuerda así que la autenticidad radica en una vida coherente, muy difícil de lograr, desde luego, pero en ningún caso empresa imposible.

Carmen Herrando Cugota es profesora de la Universidad San Jorge