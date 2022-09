Cartas: ¿Montañeros o turistas?

He leído en HERALDO que dos ‘montañeros’ habían sido rescatados por la Guardia Civil en las cercanías de la brecha de Roland (2.800 m) a las 9 de la noche y con camiseta y pantalón corto. Entrecomillo ‘montañeros’ porque el término no es adecuado. No lo son. Visto su proceder, se trata de turistas. Los montañeros sabemos que hay que ir al monte con ropa de abrigo y además sabemos que a esas alturas hay que comenzar el descenso no mucho más allá de mediodía, por lo que se impone madrugar para comenzar la jornada. Todo lo que no sea así es una imprudencia. Es verdad que a los montañeros también nos pasan cosas, porque la montaña es un medio hostil e imprevisible, pero procuramos poner medios. Estar cerca de la Brecha sin ropa y a las nueve de la noche denota una completa imprudencia o ignorancia (o las dos cosas). Lo suyo es estar a las 3 de la tarde en Góriz comiendo y dando por finalizada la excursión. Si los rescatados leen estas líneas y piensan volver al monte, les pido que reflexionen y en el futuro hagan las cosas bien y si tiene que ir otra vez la Guardia Civil a rescatarles, sea a pesar de los cuidados que han puesto y no por los cuidados que no pusieron.

José Antonio Torcal Abián

ZARAGOZA

Promesas y elecciones

El anuncio de una ayuda mínima de 200 euros para 17.000 familias vulnerables no deja de ser ambiguo, falto de concreción y electoralista. La noticia se publicó el mismo día que se supo que la DGA utilizó fondos covid para pagar facturas pendientes y sanear sus cuentas. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo sostienen solo piensan ya en clave electoral, a falta de menos de un año para las elecciones. Pero que nadie olvide el colapso de la sanidad pública ante la covid y la responsabilidad política de la consejera de Sanidad socialista. Que nadie olvide la promesa del consejero de Vertebración del Territorio de construir pisos de alquiler para jóvenes. Y así más ejemplos. Pero solo ha sido propaganda electoral, promesas y más promesas. El tiempo y el voto de los aragoneses lo juzgará.

Jaime Blasco Oiz

ZARAGOZA

Eutanasia cultural

Decía Tolstói: «Si sientes dolor estás vivo, si sientes dolor por otra persona, eres un ser humano». Me pregunto cómo habría catalogado a quienes sufren por el deterioro constante de una belleza cultural, que jamás se quejará del destino al que la condenan quienes deberían salvarla. Repetir que el mudéjar aragonés es Patrimonio de la Humanidad viene siendo tan ridículo en esta tierra aragonesa como gritar en un desierto de voluntades mínimas e indiferencias absolutas. La torre mudéjar de Villanueva de Jalón, lugar deshabitado, casi agoniza ante el sinsentido político que prioriza las soluciones en función de los votos y no de la lógica cultural. Hay en esta tierra una especie de ‘eutanasia cultural’ que debería avergonzar a quienes son incapaces de solucionar un pequeño problema, retejar unos pocos metros cuadrados de una pequeña torre necesitada de buena voluntad, para impedir lo anunciado por la experiencia, su derrumbe. Los voluntarios estamos dispuestos a colaborar siguiendo la dirección de responsables y haciendo que la solución tenga un menor costo económico. A lo que no estamos dispuestos es a que se argumente que no se puede tocar una teja y nadie ponga solución a algo evitable, perder un patrimonio que es una pequeña y hermosa seña de identidad en esta tierra. Cuánta crueldad cultural en quienes gestionan un futuro político olvidando la importancia de un presente y de un pasado que debería ser un orgullo. Cuánta tristeza produce que la cultura pueda ser un argumento político y no una realidad palpable.

Antonio Maestro Gil

MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

Los superhéroes



Estoy un poco harto de los superhéroes americanos, mitificados por el cine, los juegos y hasta los dibujos animados. Es como si yo digo que mis superhéroes de niño eran el Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín, el Llanero Solitario o Rompetechos y Mortadelo y Filemón. Esos héroes de ficción me hicieron pasar buenos ratos, pero los auténticos héroes y heroínas son de carne y hueso. Mis superhéroes son ese padre o madre que se levanta a las 5 de la mañana para sacar adelante a su familia numerosa; esos jóvenes que con mucho sacrificio se preparan una oposición; esos jubilados que apenas llegan a final de mes y encima deciden ayudar a la familia; todos aquellos profesionales que durante la pandemia se han sacrificado para servirnos; todos aquellos brigadistas y voluntarios que han ganado al fuego en casi todos los incendios. Mis superhéroes en definitiva son las personas que de forma callada, altruista y humilde hacen cada día la vida más fácil a los demás. Para todos ellos, mi reconocimiento.

Luis Solanas Cebolla

Zaragoza

Malos aires pueden soplar por Navardún

Zigzagueando por la N-127 nos adentramos por las Altas Cinco Villas y, ubicada en la Val d’Onsella, nos encontramos con la pequeña localidad de Navardún. Un pueblo de postal, con tierras ondulantes, fértiles en algunas zonas y resecas en otras. Vestida con enormes choperas de verde intenso en la época estival, que te hacen la reverencia al llegar, y multicolores en esta época del año. Construcciones cuidadas con esmero, con su iglesia con portada del siglo XII, influenciada por el románico jaqués; y en lo alto, al borde de un espolón rocoso, domina majestuoso y salvaguarda la localidad un torreón gótico. Pero esta armonía de la que goza esta comarca deprimida se ha visto alterada por el anuncio de una próxima instalación en la localidad de Gordués (despoblado situado a un kilómetro de Navardún) de una macrogranja de cerdos con capacidad inicial de 2.000 cabezas que se ampliarán en un futuro hasta 16.400. El trastorno medioambiental que puede ocasionar es tremendo, ya que aquí suele soplar el cierzo que arrastra todos los males olores, embriagando dicha localidad y otras como Urriés, Isuerre, Lobera de Onsella, Petilla de Aragón, Gordún… convirtiendo la Val d’Onsella en un estercolero. A los de Navardún también nos gustan de los cutos hasta los andares, pero los olores, no. Además, no reportan ningún beneficio a la comarca, ya que la mano de obra que necesitan estas explotaciones es escasa. Se ha creado una plataforma a través de la cual lucharemos por una atmósfera limpia y no cejaremos en el empeño.Amén de que hay algún trámite burocrático mal gestionado. ¡Pueblos de la Val d’Onsella, unámonos, acudamos a las manifestaciones programadas y luchemos por una Val d’Onsella limpia!

Mariano Aguas Jáuregui

ZARAGOZA