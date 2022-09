Casi nadie sabe que soy, además de otras cosas poco importantes, lexicógrafo.

Lo soy por dos razones fundamentales: he escrito un diccionario, secreto, sí, pero diccionario y, además, invento palabras. Hoy me propongo definir el término ‘rabanaquemente’, un adverbio de modo que indica que las cosas se hacen, se piensan o se sienten a lo Luis Rabanaque, un tipo generoso; curioso en el sentido renacentista de la palabra; un actor culto, que escribe, organiza exposiciones, frecuenta rastros y almonedas en busca de rarezas bibliográficas o de una cámara fotográfica que enriquezca su colección, o de cualquier objeto relacionado con el Real Zaragoza, o de unos metros de película que luego visionará en su casa con atención de diamantista. Nunca tiene prisa cuando está atendiendo a alguien y siempre hace sentirse importantes a los demás. Si por casualidad Luis Rabanaque lee este texto, querrá fabricarme unos zapatos de hormigón para arrojarme al pozo de san Lázaro, pero no podrá hacerlo. Ya he ingresado en un programa de protección de testigos y ahí estaré, hasta que olvide y me perdone esta columna como solo las buenas personas olvidan y perdonan. Pepe Melero escribió que Miguel Mena es el yerno que todos quisiéramos tener. Malena y Ana saben que Luis es un padre y un compañero ideal, sensible hasta ese extremo donde las cosas, a veces, duelen. Luis es un hombre altamente humano, «suave como la arcilla y duro del roquedal», que procura hacerlo todo rabanaquemente, es decir, como debe ser.

Víctor Juan es director del Museo Pedagógico de Aragón