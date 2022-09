Que queda mucho por hacer en el campo de la salud mental es algo que nadie discute a estas alturas.

Comenzando por la visibilidad. Por eso he decidido escribir esta pequeña columna. La otra noche, en la calle, tuve que asistir a una chica con un trastorno mental en pleno brote. A mi lado estuvo otro ciudadano que en ese momento pasaba por allí haciendo deporte y que insistió en llamar al 061. Desde aquí, gracias por empujarme a hacerlo.

F tiene 17 años y un trastorno crónico que seguramente la acompañará siempre. No podemos cambiarlo, pero sí nuestra mirada hacia ella. Hay que dejar de tener miedo, precaución, y sobre todo, desconocimiento. No podemos minimizar la importancia del problema, pero sí ayudar a que la persona viva lo más normalmente posible. No podemos evitar los brotes, pero sí detenernos a ayudar si vemos a alguien presa del pánico, de la desesperanza o de la paranoia. Alguien que se siente con ella en el suelo, que le coja la mano, que le diga que lo que está sufriendo es un brote y que pasará. No pasemos de largo. No veamos a alguien en la calle, llorando, y pensemos que solo será una discusión con alguien querido. En el mejor de los casos, será eso y seguramente también le haremos un bien. En el peor, se tratará de un episodio que podremos ayudar a estabilizar o ayudar a disminuir validando lo que siente. Acompañar sin juzgar. No es tan diferente a lo que muchos necesitaremos a lo largo de la vida sin necesidad de sufrir ningún trastorno o enfermedad mental.

Laura Bordonaba Plou es escritora y bibliotecaria