Cartas: A propósito de la ‘rentrée’, el regreso al trabajo

‘Rentrée’ es un galicismo de amplio significado: vivimos la ‘rentrée’ escolar, la universitaria, la de la actividad política… El uso mayoritario de este vocablo se refiere al momento en que se retoman las funciones y las actividades cotidianas después del parón veraniego. Una imagen típica y tópica de la ‘rentrée’ son las autopistas de acceso a las grandes ciudades atestadas de coches. El uso de extranjerismos es relativamente normal en la escritura o disertación y no hay porque encerrarse en posiciones carpetovetónicas. Hubo un locutor que al ‘waterpolo’ lo llamaba ‘aguapolo’. La mayoría de los extranjerismos vienen del inglés, pero eso no impide que otras lenguas, como el español, estén incrementando su uso en países como EE. UU. y el Reino Unido. Y es que el español ha pasado a ser la primera lengua extranjera preferida por los estudiantes por delante del francés y del alemán. Nuestra lengua también tiene palabras propias que se usan en otros países: siesta es una palabra que se usa en gran parte del orbe. Juan Pablo II, en un breve receso que le permitía su apretada agenda en una visita a nuestro país, abogó por disfrutar de algo muy español, «una siesta», dijo. La ‘rentrée’ conlleva además lo que se viene denominando ‘síndrome postvacacional’, que se define como un estado de frustración, estrés y ansiedad que surge durante la adaptación entre un periodo de vacaciones y la vuelta a la vida activa. El síndrome, que lleva a los psicólogos a llenar columnas en los suplementos dominicales de los periódicos sobre su significado, suele ser breve. Pero este año el incómodo síndrome es acompañado por un regalito envenenado. Los que regresan se encuentran con un subida de precios en productos de primera necesidad que hace más amarga la vuelta.

Francisco Javier Esteruelas Hernández

Zaragoza

Enigmáticos cursos



Soy asiduo lector de una revista mensual de información juvenil editada por la Delegación de Mujer, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, denominada ‘El boletín del Cipaj’. La revista, de pequeño formato, proporciona abundante información que puede ser muy útil, especialmente para los jóvenes estudiantes universitarios. Cada vez me resulta más complicado interpretar las noticias y analizar sus contenidos. En el último número aparecen ofertas de actividades y cursos titulados de la siguiente manera: Paintball, Iniciación al Boulder, Slackline, Calistenia, Fútbol indoor, Ultimate (consiste en lanzar el frisbee), Intensivo de Kpop, Masterclass de Stage y Heels y de Funky, Scrapbook escolar, Sexualidad consciente, dirigido a niños y jóvenes desde los 12 años, Pysla, Taller DIY de incienso y de otros, DIY Splash, Stencil, Twich fácil, Concurso BOOM, Juernes Top-Escape Room, Torneo Valorant 1vs1, Kahoot, Torneo de Among us, Splash kai, Gafas VR y algunos otros. Sugiero que utilicen palabras en español siempre que sea posible y tengan en cuenta las cualidades que deben tener una redacción y un lenguaje correctos, que en opinión de M. Bartolomé (Ateneo de Zaragoza, 2004) son: propiedad, precisión, corrección, claridad y naturalidad, entre otras. Está claro que estas actividades no están dirigidas a personas de cierta edad, pero me pregunto si todos los jóvenes las entienden. También puede ocurrir que me falte formación o conocimiento de idiomas. O las dos cosas.

Jesús Fleta Zaragozano

Zaragoza

Reírse del ciudadano

Ya estamos acostumbrados, por desgracia, a que justo termina una campaña electoral y todos los partidos que han ganado, ya que ninguno reconoce la derrota, dan comienzo a la siguiente. Y los ciudadanos no tenemos memoria. Yo procuro recordar quién me congeló la pensión, quién me implantó el copago farmacéutico, quién es el responsable del deficiente sistema de salud al que se ha llegado por la jubilación obligatoria de los médicos a los 65 años, quién gastó 4.500 millones de euros, no olvidemos que son euros de los ciudadanos, en el rescate de la banca sin someterla a una serie de obligaciones, como la devolución de los mismos o dejar de cobrar exageradas comisiones y recortar servicios por parte de la banca a la ciudadanía, que es la que paga las consecuencias de unos políticos descerebrados, que por cierto dicen que trabajan por y para el bien del pueblo, y yo me pregunto, ¿qué es reírse de la ciudadanía? La respuesta la tengo, los políticos.

Luis Antonio Vallés Gascón

ZARAGOZA

Administrar el tiempo



El avance tecnológico es a todas luces impresionante. No obstante, las horas de cada día que nos marca el reloj han llegado a cobrar un valor tal, que disponer de tiempo ha pasado a considerarse un lujo que se debe aprender a administrar de manera inteligente para sacarle el debido provecho. El hábil manejo de los ordenadores y demás dispositivos nos ayuda, pero el ritmo laboral es tan vertiginoso que cumplir con los objetivos codiciados cada vez se torna más difícil. Aquella vieja costumbre de ir de casa al trabajo y viceversa hoy ha quedado desplazada por agendas repletas de citas con el deporte, el ocio, las ofertas académicas, sociales y de entretenimiento, así como con las actividades extraescolares de nuestros hijos, entre otras muchas. Y se hacen imprescindibles técnicas para administrar mejor el tiempo.

Miguel Sánchez Trasobares

ZARAGOZA

El bien común



Hay que procurar el bien de toda la sociedad y vivir como hermanos, pues todos somos humanos y si vivimos así nuestra patria irá bien, por eso hemos de respetar los bienes de los demás. La dignidad de la persona es colaborar con los demás, se entiende si los demás son buenos ciudadanos; si no, con delicadeza los haremos rectificar, sin griteríos. La dignidad de la persona es esto. A diferencia de los animales, el hombre tiene la capacidad de abrirse a lo común, si antepone siempre el bien privado se asemeja al animal y traiciona su condición de persona. Edith Stein cuenta en sus memorias cómo se puso al servicio de la Cruz Roja cuando la Primera Guerra Mundial, interrumpiendo sus estudios: «Ahora mi vida no me pertenece, me dije a mí misma. Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Cuando termine la guerra, si es que vivo todavía, podré pensar de nuevo en mis asuntos personales». ¡Qué ejemplo de ayuda a los demás! La responsabilidad frente al bien común no es igual para todos. No es lo mismo que coja una borrachera el conductor de un autobús que un pasajero. Termino con un párrafo de Cicerón: «Lo peor de las personas importantes no es que sean viciosas, sino que tengan tantos imitadores, pues además de estar ellos corrompidos corrompen a los demás».

Conchita del Moral Herránz

Barbastro