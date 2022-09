Cartas: Una noche en Urgencias pediátricas

Noche de sábado. Mi hijo vomita sin parar. Nos preocupamos y vamos a urgencias. Deciden tenernos en observación y entramos en una sala con más camas. Solo hay una ocupada. Un hombre musulmán con un bebé. Solo puede estar un acompañante. Mi marido y yo decidimos que me quede yo. Seguimos con lactancia materna y eso me da puntos. Él, pobrecito mío, se va al coche a (intentar) dormir. La noche avanza entre lloros de mi hijo y míos por no poder ayudarle. Miro al bebé que duerme en la cuna y al padre que intenta, sin éxito y por mi culpa, también pegar ojo. Unas largas horas más tarde, parece que mi hijo deja de vomitar y duerme tranquilo. Es entonces cuando mi compañero de habitación comienza a hablarme. Le pido perdón por el rato que ha tenido que vivir y me cuenta que, después de tres meses, no es el más llorón que ha visto. Tres meses, pienso, ¡y yo sufriendo por unas horas! Me cuenta que su pequeño también vomita, que lo hace desde que nació hace cuatro meses. Se alimenta por sonda nasal y cada hora él le inyecta medicación. Ingresaron quince días después de nacer, han estado tres meses en el hospital. Ayer les dieron el alta y hoy han tenido que volver. ¡Madre mía! Me cuenta que es de Pakistán, que tiene dos niñas mayores pero que antes él no vivía aquí. Y que es ahora, cuando ha nacido este pequeño, cuando ha fijado su residencia en Zaragoza, por fin. Y por fin también, valora a su mujer. «¡Qué difícil es ser mujer!», me dice. «Les pedimos que la casa esté limpia, que haya comida, y que cuide de la familia. Y lo hacemos sin saber qué trabajo es todo eso». Ha necesitado tres meses de silla de polipiel con un acolchado ausente para valorarlo. Pero lo veo sincero. Tiene, calculo, 30 o 35 años. Es joven, hay esperanza(?). En una semana se le acaba la paternidad y no sabe qué hacer. No quiere dejar a su mujer sola, no quiere trabajar mañana y tarde en una frutería sin saber si su hijo mejora. La conciliación no entiende de nacionalidades. Parece que el pequeño pakistaní no vomita. Lo celebramos con un ¡bien! en bajito y aplausos imaginarios. Debajo de las mascarillas seguro que estamos sonriendo. Como si nos conociéramos de toda la vida. ¡Vaya con las urgencias, qué cosas tienen! He entrado con unos sentimientos y en unas horas (si la gastroenteritis quiere) saldré con otros. Le desearé lo mejor a mi compañero desconocido y a su hijo. Y le pediré que le explique a ese pequeño que ser mujer es muy difícil. Aquí y, sobre todo, en Pakistán.

Andrea Miguel Sebastián

ALAGÓN

El peligro de atropello por bicicletas y patinetes

Yendo en un taxi observé que en todos los semáforos que cogíamos en rojo teníamos que parar, pero al lado había otra luz anaranjada que pedía a ciclistas y patinetes que pasasen con atención. Vamos, que los coches no pueden pasar un semáforo en rojo, pero sí, con atención, pueden pasar bicicletas y patinetes. Si preguntan a peatones de Zaragoza quién les da más confianza para su seguridad, los coches o las bicicletas y patinetes, estén seguros de que la mayoría se inclinarían por los coches. Estos, por regla general, respetan los semáforos y los pasos de cebra. Los patinetes y bicicletas, en su mayoría, no respetan ni semáforos ni pasos de cebra; y si un bus tiene parada en paralelo a un carril bici, antes de apearse ha de fijarse bien si viene un patín o una bici para no ser atropellado. Ya ha habido varios atropellos anunciados en las notas de sucesos en los periódicos. Y no hay que hacer muchos cálculos par comprobar que en número es mucho mayor el de coches que el de bicicletas y patinetes juntos, y sin embargo, el número de accidentes producido por bicicletas y patinetes es mucha más elevado que el producido por coches. Hace pocos días decía HERALDO: «Un hombre de 61 años resultó herido grave en un paso de cebra por un patinete conducido por un menor de 17 años. Este nuevo accidente, llega en un momento en el que se está produciendo un fuerte incremento de accidentes con este tipo de vehículos; en lo que va de año, se han registrado más de 200 siniestros con cien lesionados de diferente consideración y la semana pasada falleció un hombre de 79 años tras ser atropellado por uno de estos vehículos». No se lleva control de nada ni están identificados, van por las aceras aunque tengan carril bici y si se toman medidas para evitar esto, ni las conocemos ni las vemos.

Francisco Javier Sierra Soria ZARAGOZA

¿Hasta cuándo la guerra?

En esta guerra nadie gana y el que menos pierde es Estados Unidos, que la tiene a 9.000 kilómetros. ¿Ningún líder es capaz de hacer cálculos de la miseria en que está cayendo el mundo? Se está jugando con fuego y hay gran riesgo de una conflagración nuclear. Cuantas más sanciones se imponen a Rusia, peor le va a Occidente. Cada día que pasa hay más muertes y miseria. ¿Alguien cree que Rusia puede perder esta guerra o Ucrania ganarla? ¿Hay que esperar a que EE. UU. vacíe su arsenal armamentístico o a que Europa decida cuándo conviene reconstruir Ucrania? Entonces, ¿a qué esperamos para parar esta guerra? ¡Basta ya! El mismo celo que han tenido las potencias aliadas en armar a Zelenski deberían mostrar en conseguir sentar a los dos líderes y llegar a un acuerdo de paz negociado que no haya humillación para ninguna de las partes, sin vencedores ni vencidos. El mismo Kissinger, con su dilatada experiencia, recomienda hacer alguna concesión a Putin para que esta guerra pare. Y Occidente no es del todo inocente, nadie habla de cuando Bush alentó al ingreso de Ucrania y Georgia en la OTAN a pesar de haber un acuerdo que lo prohibía. Aún hay tiempo pero dentro de poco será tarde.

José Luis Romanos Marfil

Zaragoza

Del cuidado de los abuelos

Mi madre, trabajadora en la posguerra, precisó de mi abuela para cuidar de sus hijos. Cuando llegué yo, le dijo: a esta no te la cuidaré. Tenía 70 años y muchos nietos. De si me cuidaron más o menos ellos, no hablo. Mejores cuidados que los de mi madre, jubilada y viuda, no he tenido. Y aun así cuidó de la suya, después, y yo hice lo que tenía que hacer: desaparecer, me fui a estudiar, etc. Por supuesto que luego –y antes– llegaron los nietos de mi madre. También sus padres clamaban su atención. Y, ¿saben qué? A la hora de la verdad, la que se quedó en casa fui yo. Y algunos de esos ‘padres’, con edad para ser abuelos –que no lo son– tuvieron gestos como este: invertir en un carrito-silla, cuando mi madre no pudo más, que rápidamente a su muerte solicitaron para la suegra. Así que, lágrimas de cocodrilo, las suyas, y pudo más el rencor a ser ‘cuidados por los abuelos’ que a una madre que les dio todo. Por eso, disiento de que esta –la mía– sea una generación más ‘independiente’ y afirmo que egoísmos hay en todos lados, y a cualquier edad.

Raquel Broto Bernués

HUESCA