La autora lo describió como un niño con pelo azabache, gafas y una cicatriz sobre la frente en forma de relámpago; así constó en el libro ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, el cual se publicó en España en el año 1998 y supuso el inicio del fenómeno literario en nuestro país. Millones de personas se aproximaron entonces al mundo mágico de Hogwarts y a su protagonista Harry Potter, al que cada lector imaginó en su cabeza, completando mentalmente el retrato escrito y planteado en las primeras líneas de la saga.

Y así fue hasta el año 2001, cuando las ensoñaciones se apagaron para confluir en un único rostro: el del actor Daniel Radcliffe, que dio vida al joven mago desde la primera película.

Al contrario que la literatura, la imagen audiovisual manifiesta de forma explícita nuestra realidad y nos muestra los elementos de forma precisa. Sin embargo, en la construcción de la narración, la ambigüedad es necesaria. Por ello, las ilusiones fílmicas tienen forma de reflejo o de sombra y se escuchan, pero no se muestran; así sucede con el tiburón de Spielberg, al que no distinguimos durante gran parte del metraje, escondido en el fuera de campo, los planos subjetivos y los gritos, pero que suena a ritmo de John Williams. La incertidumbre y la confusión son el germen de la intriga que atrapa a los espectadores, les encadena a la pantalla y les dirige hasta la resolución. El reclamo de lo explícito se enfrenta a la ambivalencia, la insinuación y la duda, porque no todo se debe mostrar.

Elena Capapé Poves es profesora de la Universidad San Jorge