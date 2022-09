Cartas: La situación de la calle Conde de Aranda

Soy propietaria de un piso en la calle Conde de Aranda de Zaragoza, donde la palabra vivir es un eufemismo por la continua degradación de la zona. Me decido a elevar mis quejas a su periódico por el abandono y la dejadez en la que está incurriendo nuestro Ayuntamiento respecto de esta calle y sus confluencias. Suciedad, tráfico de drogas y prostitución son algo a lo que desgraciadamente nos estamos acostumbrando frente a la pasividad, insisto, de nuestro consistorio. Yo personalmente acompañé a la concejal Natalia Chueca a visitar esta calle y sus adyacentes para que viera en qué situación están, y se comprometió a solucionar al menos uno de los problemas que nos aquejan, el de la limpieza. Nada más lejos de la realidad, esta sigue brillando por su ausencia, entre otras cosas porque las barredoras y fregadoras se ven constantemente interrumpidas por los veladores que ocupan prácticamente toda la calle. A esto hay que añadir el clima de inseguridad con el que convivimos habitualmente. Yo he sido agredida y he tenido que escuchar barbaridades, porque he increpado a varias personas que, en estado de embriaguez, estaban sentadas en el descansillo de mi portal impidiéndome el paso. Todos los vecinos de esta zona pagamos nuestros impuestos y tasas y sin embargo vemos con estupor que en otras zonas se dedican muchos más esfuerzos en limpieza y seguridad ciudadana, por ejemplo, en cualquier zona del centro. En definitiva, reclamo una mayor y más constante presencia policial, para erradicar todas las actividades delictivas que se producen en este entorno, y que la limpieza sea más exhaustiva de lo que está siendo. No merecemos más pero tampoco menos que otras zonas de nuestra ciudad.

María Dolores Termis Gómez

ZARAGOZA

El bosque muerto de los zaragozanos

Se realizó en marzo, cerca del casco urbano de Santa Isabel, en el camino de Jarandín, una plantación de árboles. Actuación hecha por escolares dentro del proyecto ‘El Bosque de los Zaragozanos’. Seis meses después la inmensa mayoría de los plantones ya están muertos. Se da uno un paseo por ahí y es triste verlos secos, desaparecidos o devorados por los conejos. ¿Hay algún plan riguroso por parte del Ayuntamiento para mantener durante los próximos años lo plantado? En este caso concreto no lo parece. Es un bonito proyecto este del Bosque de los Zaragozanos, deseo que su ejecución sea lo más eficaz posible y que no quede con el paso de los años en una campaña más de imagen, buenas intenciones y palabrería hueca.

Agustín García Villacampa

Zaragoza

Un año con cáncer

Hace un año me diagnosticaron cáncer de mama con metástasis. Hacía cuatro meses que había fallecido mi madre, con casi 100 años, y yo creía que viviría como ella. Lo más duro fue decírselo a mis hijos. Les dije que se trataba de un cáncer que se cura, pero en mi interior estaba cagada de miedo. Mi hijo me dijo que si yo estaba bien, él también. Mi hija, que estaba embarazada. Vida y muerte se mezclaban. Durante estos meses he pasado de todo: 18 goteros, reservorio, operación y radioterapia. No me he privado de ninguno de los efectos secundarios que se pueden tener: me he podido enterar de todos los tumores que aquejaban a personas cercanas y he aprendido que no es lo mismo tener una pequeña caries que toda la boca llena. Me he enterado de que soy una más de ese 8% de mujeres que tienen cáncer de mama. Me he podido enterar de lo que me quiere la gente, de lo fuerte que soy (ni yo misma me reconozco). Todo este año no hubiera sido igual sin mi compañero de vida, Jesús: temblamos juntos, lloramos juntos y fuimos de la mano a todos los tratamientos. A él no se le han caído las uñas ni el pelo, pero ha sufrido incluso más que yo. Un ángel de la guarda al que acompañaban Fernando, Elena, Mario y los nietos Elías y Telmo, este último, bebé al que me resistía a no conocer: mi chica en el paritorio cuando a mí me estaban operando. Este año ha sido como un tsunami que ha vivificado mis roles de esposa, madre, hermana, tía, prima, amiga y, sobre todo, abuela. Imprescindible la medicación, el acierto en el tratamiento, la sanidad pública, la suerte… pero el cariño es fundamental a la hora de encontrar motivos para seguir viva. Paradójicamente, me siento afortunada. No estoy curada, pero estoy mejor. He mudado de piel y reafirmado el valor de la vida y de la salud, el afán de disfrutar de lo que tienes cerca. Quiero dar las gracias a mi amigo Sergio Castán (Jefe de Servicio de Obstetricia del hospital Miguel Servet) y a todo el maravilloso equipo de Oncología, facultativos, enfermeras, auxiliares, investigadores, que hacen posible que se pueda vivir teniendo esta enfermedad. Quiero dar las gracias a la asociación Amac-Gema, que me ha sido de gran ayuda, a la psicóloga Cristina y a mis compañeras, que me entienden como nadie. Y a mis amigos, familiares y, sobre todo, a mis hermanos: con ser mucho, no se trata solo de vivir o morir; la clave está en cómo se vive, cómo se muere. No les quepa duda: siempre, y mejor, acompañada.

Mercedes Más Arrondo

ZARAGOZA

Discursos políticos

En este tiempo en que nos parece poco considerado quien alarga las reuniones con temas que no vienen al caso, en este tiempo en que los exámenes se corrigen con rúbricas sobre aquello que deben escribir los alumnos, evitando paja, es en este tiempo cuando la oratoria huera de los políticos da esa sensación de falta de utilidad que promueve la desconfianza de los ciudadanos. Los líderes políticos carecen de ese sentido de la utilidad en la conversación que tanto reclamamos en nuestros trabajos. La información que nos transmiten no llega al ciudadano porque la vocean sesgada de florituras verbales, a veces insultos, revuelta con otros asuntos en una confusión indescifrable y de mal gusto. Hay que rentabilizar socialmente la gestión de las apariciones parlamentarias, al menos aquellas en las que la presencia de los líderes levanta expectación. Quizá haya que buscar otras formas de debate para rentabilizar e interpretar la gestión política. Se me ocurre que se presenten por ejemplo las veinte o diez medidas que el gobierno pretende para el ahorro energético y que se declaren los políticos o sus partidos con un sí, un no, y un tiempo breve para declarar los motivos. Y así con cada tema de debate. Evitemos que si se habla del cierre de escaparates a las diez de la noche tengamos que oír asuntos sobre Bildu o sobre el independentismo o sobre la Lomloe. No se trata de eliminar a los políticos, sino de que acerquen sus discursos al sentido común, al buen gusto, a la inmediatez que el ciudadano necesita.

Javier Fatás Cebollada

Zaragoza