No le ha faltado ningún detalle brillante a la sucesión de ceremonias con la que, durante once días, el Reino Unido ha rendido homenaje a la reina Isabel.

Fundiendo lo popular con lo institucional y, sin complejos ni medias tintas, lo civil con lo religioso y con lo militar. Un despliegue que a unos habrá parecido grandioso y a otros, quizá, grandilocuente. Y habrá que ver el boato que se gastan para coronar a Carlos. Se las pintan solos los británicos a la hora de las solemnidades. Aunque tampoco son mancos los franceses, y basta recordar el funeral de François Mitterrand en 1996, presidido en Notre Dame por el cardenal Lustiger y al que, entre numerosos mandatarios, asistió incluso Fidel Castro. Y eso que Mitterrand había dejado la presidencia de la república tres años antes. En cambio, a veces se tiene la impresión de que estos asuntos del ceremonial del Estado en España los llevamos con un exceso de timidez, casi como si nos dieran vergüenza. Ni siquiera ha habido una ceremonia de coronación de don Felipe. Cierto es que la monarquía española, a diferencia de la británica, siempre tuvo a gala una cierta austeridad: compárese, por ejemplo, el palacio de la Zarzuela con el de Buckingham. Pero en los últimos tiempos es posible que le estemos dando a la Corona un perfil demasiado bajo, como si hubiera que esconderla para no molestar a algunos. Y esconder la Corona es, en el fondo, esconder al Estado y disimular, para que no destaque, la unidad de la nación. No somos británicos, pero puede que un poco de pompa no nos sentase mal.