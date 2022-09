Recordó el otro día un lector en un grupo de Facebook dedicado al escritor Javier Marías un artículo que este escribió para la Jornada Semanal en el año 98: ‘I shall be lov’d when I’m lack’d’ (seré amado cuando falte).

En el artículo, y a los seguidores del autor esto no nos sorprenderá, Marías traducía una cita de Shakespeare y la utilizaba como el recurso estrella y necesario para elaborar una cuidadosa reflexión sobre cómo en ocasiones fantaseamos con cómo será el mundo cuando nosotros no estemos y cómo nos echarán en falta aquellos que en vida parecen no valorarnos. De algún modo, Marías aborda nuestra propia ausencia futura como consuelo en momentos de dolor.

Voy a alejarme del revuelo mediático que ha causado el fallecimiento del autor y a dedicar estas líneas a su forma de entender la literatura: utilizar lo ya escrito para llevar el lenguaje más allá, a territorios filosóficos que abordan nuestra presencia en el mundo, la falta y la posible ausencia, la huida y lo que sucederá cuando ya no estemos, los secretos que nos configuran, el imperturbable paso del tiempo: algunos de esos temas que ya habían sido tratados y que él abordó con maestría y que algunos hoy heredamos como obsesión creadora y pretendemos seguir abordando, a años luz de lo que él fue, agradecidos por la senda que él abrió, por su forma de entender la sinuosa existencia. Lo dicho, maestro, y ahora que ya no es futuro aquella sentencia: ya te echamos de menos, ahora que te has ido.