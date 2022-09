Huelga fuera de contexto

El conflicto laboral que afecta a la contrata del bus urbano de Zaragoza se ha enquistado por la actitud de un sector del comité de empresa. La concesionaria, Avanza, ha cedido en sus posturas y ha aceptado la propuesta del Servicio de Mediación y Arbitraje de Aragón (SAMA) para facilitar que se someta a referéndum entre la plantilla y poder cerrar así un acuerdo. Pero los sindicatos Sattra y CUT se oponen a la propuesta del SAMA y por solo un delegado sindical impiden que el acuerdo de someta a votación entre los trabajadores, lo que sí apoyan CC. OO., UGT y CSIF. Ni referéndum ni suspensión de la huelga. Resulta difícil entender que, un contexto de contracción económica y de llamamientos a la contención salarial para intentar frenar la espiral inflacionista, una parte del comité de empresa se niegue siquiera a consultar sobre una oferta que supondría mejoras salariales de hasta el 17%.

Después de tres años de negociación infructuosa y con las conversaciones rotas tras la última reunión fallida, no hay una salida clara a la huelga del autobús en Zaragoza. La empresa contempla incluso un escenario en el que la posición del comité conlleve un no acuerdo que condene a la plantilla a no tener un nuevo convenio puesto que la contrata municipal saldrá a concurso el próximo año. Saldrán malparados así los trabajadores, que no se beneficiarán de ninguna subida salarial, y sobre todo los usuarios, que vienen sufriendo un uso abusivo del derecho a la huelga.

La oferta que los mediadores del SAMA pusieron encima de la mesa mejora en mucho los convenios colectivos que se están firmando en la actualidad. Un trabajador con cinco trienios alcanzaría en 2024 los 41.800 euros anuales. Un conductor sin ninguna antigüedad alcanzaría los 36.899 euros. Son condiciones que los trabajadores deberían tener ocasión de votar.