Un equipo liderado por el investigador aragonés Carlos López Otín ha descifrado el genoma de una medusa inmortal, un descubrimiento de una importancia capital para conocer mejor el proceso de envejecimiento del ser humano.

Nada menos.

Muchos de los grandes descubrimientos científicos han surgido empujados por contratiempos que parecían dificultar el trabajo —la penicilina o la radioactividad nacieron así— y este también surge de la dificultad: la desesperación del investigador aragonés por la muerte de los seis mil ratones con los que experimentaba en su laboratorio —veinte años de trabajo arruinados en una noche—, mientras sufría una ruin campaña de acoso. López Otín tuvo que buscar nuevos modelos que le permitieran seguir investigando y aplicó su creatividad y su conocimiento para estudiar esta medusa que hoy permite a la comunidad científica saber más sobre el envejecimiento y la muerte. En estas ocasiones es donde se demuestra la verdadera talla científica y humana de un investigador y López Otín, liderando este importante estudio, ha demostrado que el talento no se puede enterrar porque unos cuantos mediocres se lo propongan. No me puedo imaginar el calvario por el que habrá pasado. Lo fácil hubiera sido rendirse y convertir su dolor en una bilis igual que la de sus atacantes. Sin embargo, es admirable cómo ha conseguido canalizarlo hacia una oportunidad de mejorar el mundo. Con una lucidez enorme ha dado una importante lección de vida y yo desde aquí le doy las gracias.