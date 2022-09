La historia de Ana

Ana pasea en una silla de ruedas rodeada de compañeras que le ayudan a maniobrar en los bordillos y los baches.

La chica lleva encima un peluche y su aspecto es de una tristeza infinita. Intentó suicidarse hace unos días.

Ana se veía a sí misma deforme, ya no gorda o flaca, sino deforme, de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Es solo una adolescente de 16 años que no ha conseguido encajar en ningún sitio, ni siquiera en las redes sociales. Esas que, de manera implacable, le imponen imágenes de una belleza inalcanzable porque es irreal. Aunque ella no se da cuenta de la trampa.

Esa frustración la empujó a una espiral destructiva y aterradora y, finalmente, a un centro terapéutico donde permanece ingresada.

Ana está muy lejos de su casa, porque en Aragón no hay medios suficientes para atender este tipo de patologías juveniles. No es una situación que afecte solo a esta comunidad. Es una carencia compartida por la mayor parte del país.

Hoy se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y esta es la segunda causa de muerte entre adolescentes, según señala la Fundación Anar. La baja autoestima, la depresión y la ansiedad suelen ser los detonantes.

La pandemia actuó como un acelerador de algo que estaba a punto de estallar. Y estalló. Es una realidad que crece, así que es evidente que algo estamos haciendo mal. Qué menos que poner medios para ayudarles.