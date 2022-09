Las noches de septiembre son ya más frescas y el cuerpo empieza a tomar sus propias medidas de cara al invierno.

Hay que empezar a guardar reservas. Me desvelo. He estado viendo el coloquio con Montxo Armendáriz en el programa ‘Historia de nuestro cine’. Han proyectado ‘Obaba’, basada en la novela de Bernardo Atxaga, y también se habla de ‘Tasio’ y de otras grandes películas del director navarro, que siempre ha conseguido trasladar a sus personajes una dignidad y un punto de vista que no le son ajenos. Esa aparente sencillez de la que habla el historiador y crítico Carlos Fernández Heredero, esconde tras de sí un trabajo y una coherencia que a mí me sirven de ejemplo.

Como no puedo dormir, escucho en la radio el programa de cine de Yolanda Flores, ‘De película’. Entrevista a Luis Alegre a propósito del Curso de Periodismo de Alcañiz, que se ha centrado en el periodismo de cine. Mentalmente me teletransporto hasta allí. Tengo hambre de cultura esta noche.

Luego escucho una tertulia literaria en la que participa Sergio del Molino y hablan de novedades literarias como los ‘Diarios’ de Patricia Highsmith, que no pienso leer, y de la ‘Montaña mágica’ a la que siempre regresamos, y de películas y series de televisión decepcionantes. Paso un buen rato. Me levanto a beber agua. Creo que también podré escuchar el programa ‘Sapiens’, que empieza a las cuatro de la madrugada. Ahora el hambre ya no es solo cultural. El estómago me gruñe como el de un oso antes de la hibernación. Asalto la nevera y me preparo un bocadillo de jamón y un buen vaso de vino tinto.