Cartas al director de HERALDO: Los hitos, orientación en la montaña

Los hitos, orientación en la montaña

Al salir a la montaña todas las precauciones son pocas.

Además de los materiales, es necesario saber orientarse y la moderna tecnología aporta mucho. Empezando con el ‘track’ o ruta de senderismo, que lo llevas con tu móvil, y consiste en descargar dicha con un conjunto de puntos de paso ordenados. Pero es necesario tener conocimiento de otros métodos de orientación, como pueden ser las estrellas, el sol, la luna, los árboles. Todo es poco y capital importancia tienen también los hitos, esa piedra o pequeños montoncitos de piedras que nos indican el camino a seguir. En algunos sitios los llaman señales, mojones, mugas. También hay senderos homologados con los colores amarillo, rojo y verde; el blanco es común a todos. El rojo corresponde a senderos de gran recorrido (GR), el amarillo se utiliza para senderos de pequeño recorrido (PR) y el verde para los senderos locales (SL). Soy de los que piensan que a la montaña no hay que ir por caminos desusados sino que hay que seguir las huellas de los que acertaron. Los hitos no marcan fronteras ni delimitan territorios, sino al revés, acercan a los pueblos y unen a las personas, por lo que tienen un gran valor. Representan o constituyen el testigo humano en los paisajes, en las montañas, y nos transmiten solidaridad, nexo, como un cordón umbilical que nos une a todos los benefactores anteriores y posteriores que también vamos colocando nuestra aportación. Cada una de estas piedras tiene una impronta de identidad en sus señales y queda plasmada de alguna manera la persona que lo hizo. Soy ferviente defensor de los hitos y muchas veces, aun con ‘track’, me guío por ellos. Es cuestión de instinto montañero, agrego bastantes veces mi pequeña piedra para mantener eterna esa cadena invisible, silenciosa, solidaria. "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar".

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Una historia en el bar de la plaza

En el bar de la plaza se agrupa gente de todo tipo. Lo regenta una familia china, que se preocupa de dar a su clientela bienestar dentro de su negocio. Todas las mesas suelen estar ocupadas, hay alboroto de gente. En un rincón soleado del bar un hombre de edad toma un café todos los días a media mañana y lee un libro grueso, siempre el mismo. Lo abre por la mitad, lo apoya en la mesa. Lee sin levantar cabeza, concentrado en la lectura, indiferente al ambiente. Una mujer de aspecto siniestro, atractiva, de mediana edad, vestida de negro, el pelo crespo y gafas grandes de sol, se le acerca y le pide permiso para sentarse con él. El hombre, con un gesto de la cabeza, extendiendo la mano, le indica que se siente. La mujer se pide un café. Él sigue leyendo, la mujer le mira y no dice nada, cruza las piernas y se abanica. Suspira. Me sorprende la indiferencia del lector hacia la mujer. Al poco, cierra el libro, paga su café y el de ella y se marcha. Al otro día, el hombre está en su rincón con el café y el libro abierto. La mujer de negro se acerca, sin pedir permiso se sienta a su lado y le da los buenos días. El hombre no le responde, no levanta la vista del libro. Ella ya no pide café, sólo mira al lector. Me he dado cuenta de que todos los días repiten el encuentro de la misma manera y no entiendo esa relación. Me queda la duda de si se trata de un juego de pareja o si es simplemente la soledad en compañía.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Trabajo y perfección

Dice una jota baturra: «No hay ningún hombre en el mundo que sin trabajar se encuentre; que hasta el que no tiene trabajo bastante trabajo tiene». Hay en España más de tres millones de personas sin trabajo, los que lo hemos tenido, los que hoy lo tienen es normal que estén contentos y agradecidos. El trabajo, con el esfuerzo de hacerlo bien, sin chapuzas, nos ha librado de tres calamidades: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Es una gran suerte tener trabajo y hacerlo lo mejor posible. El poeta Gabriel y Galán dice: «Sin ofensa de Dios, que fue el primero, tú el creador segundo bien te puedes llamar del mundo entero». El trabajo no es un castigo de Dios. No había nadie que trabajase la tierra y determinó el Creador: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y trabaje la tierra, y domínela». Las profundidades de la tierra o del mar, las alturas y los abismos, la invitación misteriosa de los astros, los tesoros de la vida microscópica, la salud y la enfermedad del cuerpo y del espíritu… todo está ofrecido al trabajo del hombre. Todo trabajo sirve al prójimo, agranda el universo, glorifica a Dios, porque todas las cosas han sido entregadas al hombre y deben converger al hombre para su servicio y perfección como ser espiritual y libre. Dijo Víctor Hugo: «Dios es el invisible evidente». Y como no podemos verlo muchas personas, sin fe, por ignorancia sobre Dios, viven de espaldas a Él. Pero el invisible evidente Dios existe.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

Alcaine, un lugar para exiliarse

Como todo lo bueno, Alcaine permanece. Como todo lo deseable, a Alcaine la quieren quienes la conocen. Como todo lo bello, de Alcaine se enamoran quienes la tratan. Faro que desde su atalaya invita a las fatigadas fragatas que en el río Martín faenan a que confíen en su fondeadero. A los viajantes que arriban arriba y arremeten hasta el fondo de sus tierras, ella les bendice con sus reposadas aguas. ¡Oh, Alcaine, gentil pueblo! Hoy quisiera formar parte de tu otero donde tus pies empuñas y abrevar mi sed en La Cañada de Marco con el líquido de tu rupestre pasado. Vivir en Lir, tu antigua ciudad prerromana. Clavar mi pico en tu sagrada Pica y exiliarme de mí en el Castillo de Arcayne que no consigo, ¡ay! Paseo por tus inclinadas calles que me estrechan. Por tus miradores desde donde me evoco. Saboreo lo que te deleita. El barranco del río Radón te ronda y rodea con sus romos brazos tu cintura. Con la delicadeza que le caracteriza, limpia tus mejillas y, sin mirar atrás, atraviesa el portillón y tira Martín abajo, para extraviarse en el entrañable embalse de Cueva Foradada. Aunque de remotas raíces, los pliegues de tus montes no son arrugas ni verrugas que acarrean los años. Sino que son los ribetes y encajes de bolillos de tus enaguas y prietos corpiños. A través de la cuenca de tus carnosos labios, remito cartas a las profundidades de tus empedrados ojos. Anclo mis deseos donde el cielo y el viento vierten su néctar en el cuenco del Cubo. Entonces, siento que estoy en un lugar santo y me santiguo y me descalzo y me rebautizo. Rezo un Padre Nuestro y, dentro de la gruta, me echo sobre las rocas para mirar hacia el techo. Y sin poderlo evitar, por un breve trecho de tiempo, me quedo traspuesto…

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

