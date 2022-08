El verano en que volvieron los turistas extranjeros

Calor, sequía y fuego, junto al rugir de fondo de una guerra cercana y a los problemas económicos -casi más los por venir que los actuales- han compuesto los poco gratos principales argumentos de este verano.

Pero conviene no olvidar algún otro, mucho más agradable y provechoso, como el retorno de los turistas a España. Efectivamente, esta temporada veraniega, y en realidad todo lo que llevamos del 2022, está marcada por la recuperación del turismo extranjero en España, que había sufrido un tremendo colapso en 2020 y 2021 por las razones sanitarias que todos conocemos. Según las cifras que ofrece Europa Press Data, hasta el mes de junio viajaron a nuestro país 30 millones de personas procedentes del exterior, que son muchas menos que los 38 millones de 2019, pero muchas muchas más que los 11 millones de 2020 o los 5 millones de 2021. Y según informaciones de finales de junio, las reservas aéreas para viajar a España en julio y agosto eran en ese momento veinte millones. No está nada mal. Resulta innecesario subrayar la importancia que este flujo turístico tiene para la economía española, y por tanto la trascendencia y el efecto favorable que tendrá su recuperación. Era lógico que esto sucediera, que una vez superada -o casi- la emergencia sanitaria los movimientos de viajeros y turistas recobrasen su pauta habitual, pero constatar que así está ocurriendo no deja de ser un alivio. Aunque como la dicha nunca es completa, surge ahora la inquietud por los efectos que los apuros energéticos y la inflación puedan tener sobre el sector. Veremos.