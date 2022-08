Cartas: Carretera N-122, comparación vergonzante

Misma carretera Nacional 122, convencional con intenso tráfico. Mismo organismo público responsable de «gestionar la planificación, el proyecto, construcción, conservación y explotación de las carreteras estatales para que los ciudadanos puedan disponer de unas adecuadas infraestructuras»:

Dirección General de Carreteras del MITMA. Se mantiene en exclusiva a su paso por un núcleo urbano. Recientemente transité por la noche el corto tramo (29 km) entre Matalebreras (Soria) y Tarazona (Zaragoza), correspondiente a dos comunidades autónomas colindantes. Mundos radicalmente diferentes en todos los aspectos susceptibles de análisis por un conductor: señalización del paso de núcleo urbano muy bueno y luminoso en Matalebreras (64 hab.) frente a deplorable con mínimas señales de limitación de velocidad (50 km/h), advertencia de pasos de peatones… que además no se cumplen, en Tarazona (10.494 hab.); autovía de circunvalación en Ágreda (Soria) frente a paso de núcleo urbano en Tarazona; núcleos, si añadimos más adelante Bulbuente, Maleján, Borja…; señalización reflectante de quitamiedos luminosa, casi insultante, en Soria, frente a penumbra en el tramo aragonés; mejor, no hacer mención al estado del firme de la calzada… No entro tampoco en los controles de velocidad (radar fijo o móvil, presencia física…) de este tramo viario, porque son inexistentes, al menos en Tarazona. Comparación en su conjunto vergonzante. Está claro que la N-122 a su paso por Aragón no es una infraestructura viaria adecuada al servicio de los ciudadanos. ¿La responsabilidad final es del Ministerio, la comunidad autónoma, la comarca… compartida? Posiblemente ahí resida la causa de una desidia que lleva ya muchos años, demasiados, y el ciudadano aragonés está cansado, harto. ¿Hasta cuando?

Luis María Orte Martínez TARAZONA

La edad adulta se retrasa

Leyendo sobre conquistadores de la historia, he visto que muchos de estos personajes ilustres destacaron cuando eran muy jóvenes. Alguno, como es el caso de Alejandro Magno, que murió a los 33 años, tomó las riendas de Macedonia con solo 20 años. También Mozart, antes de los 35 ya había compuesto más de seiscientas obras. Todo esto me ha llevado a pensar en el panorama que vivimos actualmente y he indagado acerca de cuándo los jóvenes españoles tienen su primer trabajo y la edad media para casarse e irse de casa de los padres. Parece increíble, pero lo cierto es que esta generación ha experimentado un retraso en la edad adulta. Obtienen su primer trabajo a los 23 años. La edad media para casarse es a los 37,5 años para los hombres y a los 34,7 años para las mujeres. Antes se creía que una buena educación hacía crecer las oportunidades. Muchos chicos y chicas, después de engordar sus arcas académicas con estudios superiores, no han tenido acceso a trabajos a los que un joven de su edad hubiera podido optar fácilmente años atrás. Según Maite Balda, psicóloga y doctora en neurociencias cognitivas, es posible que la adolescencia se prolongue unos dos años más en las generaciones venideras antes de volver a una etapa en la que la edad adulta empiece nuevamente en los primeros años de los veinte y no en los últimos años de esa década.

Gema Abad Ballarín

REUS (TARRAGONA)

Faltan las barras paralelas

Comparezco ante usía para hacerme eco de una avería en la vía pública que quería sacar a la palestra ante las numerosas huestes de ávidos lectores y buenos conciudadanos que leen a diario este buen diario aragonés de noticias y reportajes. El objeto en cuestión se trata de las barras paralelas del parque de gimnasia situado entre el aparcamiento de caravanas y el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca. Resulta que, debido al elevado uso de las barras paralelas y en general del parque, fuimos los afables y humildes atletas que realizamos a diario ejercicios de fuerza, movilidad y resistencia en el parque quienes alertamos de inmediato a las autoridades del mal estado de nuestras apreciadas barras paralelas, siendo así retiradas y salvaguardadas por la Policía Local. Han pasado ya cuatro meses desde que fueron retiradas y no sabemos nada de su rehabilitación. Son unas herramientas indispensables para nosotros, puesto que nos ayudan a realizar ejercicios de empuje tales como fondos en barra, así como flexiones de pino o dominadas australianas. Las innumerables personas que realizamos ejercicio allí rogamos desde aquí que se pongan las pilas por ahí cuanto antes para solventar este percance lo antes posible. Animamos al resto de las personas a practicar ejercicio físico por salud, estética y fortaleza. ‘Curate ut valeatis’.

Iván Lasaga Gascón

HUESCA

Miedo y despilfarros



La amenaza de la sequía, los incendios, la guerra de Ucrania y de la mala gestión de nuestros gobernantes nos está llevando al miedo al futuro. Mientras todos hablamos de problemas, nuestros administradores no ahorran en lo más mínimo y despilfarran como si ni hubiese un mañana. Tanto ministerio con tanto personal cobrando, tantos chiringuitos, tanto dinero tirado en personas que nunca se integrarán, y nosotros, con el miedo a que pasará mañana. Y, por poner un ejemplo, las cadenas de televisión transmiten el fútbol por la noche, ¿de dónde sale la luz de esos superfocos, de la energía con pedales?, ¿no hay horas durante el día para esas transmisiones o es que las cadenas ponen el dinerito y quieren que se vea bonito el partido? En fin, a las tiendas pequeñas les obligan a ahorrar apagando las luces a las 10 de la noche; y los del fútbol, a enchufarlas por la noche. ¿Sabe alguien cuántos litros de agua se necesitan para mantener el césped de los campos de fútbol españoles? Y no digamos del despilfarro y la contaminación de los viajes de la clase política. Esto es la ley del embudo, aunque nos gustaría que alguna vez nos llegase la parte ancha a los ciudadanos de a pie. Unos tenemos el miedo y otros se aprovechan para despilfarrar.

Adela Laborda Gavalda

Zaragoza

Merece la pena vivirla



Nunca sabes lo que la vida te tiene deparado. A mí, hace un año, me dio un duro golpe, me diagnosticaron un tumor cerebral. Gracias a Dios me he recuperado y me ha servido para darme cuenta de que le importo a mucha gente. Por eso quería dar las gracias a todo el personal de la planta 5ª del hospital Clínico, desde los celadores hasta los médicos especialistas. En especial a la doctora neurocirujana Mónica Martín, por transmitirme su seguridad y su buen hacer. Muchas gracias a mis amigos, compañeros y a mis hijos. Y sobre todo a mi compañera y amiga Conchi, que siempre ha estado ahí. La vida comienza tantas veces... que siempre merece la pena vivirla.

Javier Vayad Gómez

ZARAGOZA