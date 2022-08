Las prioridades de los partidos

El avance hacia las elecciones autonómicas y locales va a marcar en buena medida el trabajo de las formaciones políticas en Aragón durante los próximos meses.

Pero, al mismo tiempo, tendrán que situar entre sus prioridades la respuesta a unas condiciones económicas complicadas. La tramitación de los Presupuestos para 2023, la absorción de los fondos europeos y un calendario legislativo que va con retraso serán cuestiones a tener muy en cuenta, con posiciones que se expresarán en el debate sobre el estado de la Comunidad.

Los partidos aragoneses y sus dirigentes tendrán que hilar muy fino para ensamblar y jerarquizar adecuadamente las prioridades que les marca el nuevo curso político. Si la proximidad de la cita electoral obliga a cada formación a definir claramente su espacio y su oferta, la complejidad de las circunstancias económicas debiera incitar a mantener un clima de razonable colaboración. La mayoría de los partidos todavía no ha decidido quiénes serán sus candidatos a la presidencia de la Comunidad autónoma y a los principales ayuntamientos, y esa será una de sus tareas fundamentales, que puede dar lugar a tensiones internas y externas. Pero no es momento para que las fuerzas políticas se sumerjan en sus propios condicionantes, pues la sociedad aragonesa espera reacciones eficaces frente a los problemas económicos que se acumulan. La llegada de grandes inversiones es positiva, pero no bastará para defender el tejido empresarial ante una recesión. Aragón necesita dotarse de unos Presupuestos bien elaborados pero también de medidas fiscales que aligeren el lastre que soporta la actividad económica, además de gestionar con acierto los fondos europeos. Y hay leyes pendientes que se quedaron aparcadas durante la pandemia. Va a ser un curso político lleno de retos para los partidos, que no deben olvidar que su razón de ser estriba en el servicio a los ciudadanos y en su capacidad para representarlos.