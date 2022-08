Cartas: El peatón, el rostro humano de la ciudad

Etimológicamente viene del francés ‘piéton’, que a su vez deriva del latín tardío ‘pedonis’, de pie grande.

Llamamos peatón a aquel individuo que transita por espacios públicos y a los que empujan un coche de niño o personas con discapacidades que van con silla de ruedas con o sin motor, con perro. Andar es un movimiento muy saludable por la ciudad y por el campo. En las ciudades se hace mas insufrible respirar y caminar por el abuso de transporte contaminante y exceso de tráfico con ruido. Los tiempos van cambiando y ahora el teletrabajo nos hace más cómodos e inamovibles y económicos. La nueva industria del automóvil, siendo eléctricos, también nos cambia la mentalidad y forma de entender la gestión de la demanda de transporte, con un nuevo diseño urbano sostenible y menos contaminante. Queremos espacios abiertos, aceras anchas y calidad de los senderos. No queremos invasión de obstáculos, mesas y sillas que entorpecen la viabilidad normal, libre y en paz de cada peatón que por su sitio circula. Los peatones somos el alma del aire que se respira y se nota cuando hay vida en las ciudades, pueblos, campo, playas y montaña. Cualquier ley nos obliga a tomar una medida de respeto y educación hacia él, aflorando que el ser peatón es ser persona que respira la calle, la decora, la alegra y le da el color de fiesta por donde pase, mientras late un corazón humano por las aceras, paseos o paso de peatones que se entrecruzan y que alertan unos y otros, un cordial adiós entre vecinos de un barrio o de un pueblo familiarmente acogedor y veraniego. Celebrar el día del peatón es un día grande, pero si lo entendemos y le damos su lugar cada día del año, será como respetar a todos los demás.

Menchu Gil Ciria

ZARAGOZA

Las alambradas del alma

Leí el artículo de Chaime Marcuello sobre el ‘Camp de Gurs’ y me identifico con su contenido. Como él, año tras año hemos recorrido el Pirineo, sin olvidarnos de la vertiente norte. Prueba de ello son mis artículos bajo el título ‘Detrás del Somport’: Fuerte de Portalet, Forges d’Abel, Lazareto de Urdos... Y no hemos obviado en Olorón la visita a la fábrica de chocolate ni el frondosísimo ‘Parc de la Pomme’. Sin embargo fue hace unos años cuando una de nuestras nietas nos sorprendió diciendo que se iba con su instituto a visitar el Camp de Gurs, del que no teníamos noticia, a pesar de ser yo historiadora. Esta deficiencia se subsanó cuando uno de mis yernos, hombre cultísimo, me trajo de una librería de Olorón una novela de Pierre Castillou, ‘Les barbelés de l’âme’. Leyéndola, aunque la trama sea sencilla y hasta ingenua, adquirimos una visión de Gurs contada por alguien que estuvo allí en los años difíciles, con el «sufrimiento y olvido» a los que alude Marcuello. Tal vez nos aproxima más a la recuperación de su memoria que una visita ‘in situ’, no siempre factible.

Ana María García Terrel

ZARAGOZA

Sacar entradas en la máquina

Fui testigo del llanto de una persona mayor. El motivo es que en cines de Zaragoza como los Palafox tienes que sacar la entrada exclusivamente a través de una máquina y pagar con tarjeta de crédito. Esa persona mayor no sabe manejar esa máquina ni tiene tarjeta y tenía derecho como los demás a pasar una bonita tarde en el cine. Por favor, rectifiquen, porque no podemos excluir a los mayores de actividades lúdicas y aislarlos. Sean un poquito humanos y que un ser humano venda físicamente entradas como antaño.

Azucena Balbina Treceño

Zaragoza

El esfuerzo de comprender

Roger Revelle fue un científico norteamericano que en los años cincuenta predijo que la emisión de CO2 tendría efectos importantes. Desde 1989, el que luego sería vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, empezó a disertar sobre las consecuencias planetarias de estas emisiones. A principios del presente siglo se lanzó el libro ‘Una verdad incómoda’ y poco después un documental. Y empezó la polémica. Revelle era un científico sin filiación política. Gore aspiraba a ser presidente de Estados Unidos y el mundo se polarizó: como Gore era demócrata, es decir, la izquierda, los republicanos, la derecha, repudiaron su obra sin ni siquiera leerla; por otra parte, los demócratas abrazaron su tesis sin siquiera leerla. Esto tuvo un efecto global: las corrientes de izquierdas están de acuerdo con lo nefasto que puede ser el cambio climático, mientras que la derecha llega incluso a negarlo. Lo más curioso es que la toma de posición no parte del conocimiento, sino de negar la afirmación del otro. Cuando alguien me dice que el calentamiento global es una farsa y le pregunto cuál es la base de su afirmación, compruebo que no tiene base. De la misma manera, cuando alguien me dice que el cambio climático está aquí y que es terrible, tampoco veo que tengan base alguna, veo el mismo sesgo. Revelle y otros muchos científicos, la inmensa mayoría, están de acuerdo con que tenemos un problema muy serio creado por la actividad humana, y se basan en datos objetivos. El caso es un paradigma de los ‘sesgos de pertenencia’ al grupo: perteneces a un grupo diferente al mío, así que no estoy de acuerdo con lo que dices. Y ahora, el mundo hiperconectado ha traído otra serie de personajes de lo más peculiar: antivacunas, homeópatas, negacionistas de todo pelaje, ‘afirmacionistas’… y los más divertidos, los tierraplanistas. Estos últimos sí que tratan de argumentar su afirmación de que la Tierra es plana, y sus argumentos son absurdos. Es fácil confundir entendimiento y creencia. ¿No crees en el cambio climático, o no lo entiendes? Comprender implica esfuerzo mental; hay que leer, estudiar, olvidar los sesgos. Santiago Ramón y Cajal afirmaba: «No hay nada que me conmueva más que un anciano capaz de cambiar de opinión».

Mariano Domingo Oset

ZARAGOZA

Fuentes sin agua

Llevamos un verano bastante caluroso. Mucha gente, dada la situación económica, solo se puede permitir dar un paseo y sentarse en un banco a la sombra. El problema se da cuando intentan refrescarse en una fuente, puesto que hay bastantes fuentes que no funcionan o que, directamente, las han dejado sin grifo. Como, por ejemplo, la de San Juan de la Cruz, 25. Ir por la ciudad, a veces a 40 grados, y ver una fuente para refrescarte está muy bien, si esa fuente está habilitada para ello. Lo malo será cuando esté anulada, no salga agua o esté estropeada. Se debería tener más control y pensar en la gente cuando empezó el verano. De poco servirá que esas fuentes funcionen en diciembre.

Carlos Latorre Vallespín

ZARAGOZA