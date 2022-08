Esa llama que arde

Cuenta Irene Vallejo en una de sus entrevistas que los libros eran más hospitalarios que algunos de sus compañeros e hicieron nacer su amor por las palabras.

Yo sé que ser ávida lectora causaba desconfianza en algunos y rechazo en otros.

Afortunadamente en unos pocos escogidos causaba interés y funcionaba como pegamento. Nunca me importó no ser de las populares. Me bastó quedarme con la gente que sí me veía y me bastó que me acompañasen en los márgenes.

Hoy rompo una lanza a favor de los tranquilos y los raritos, los que siempre eran los últimos en ser escogidos para formar equipo de deporte, los que tenían fama de torpes, los tímidos, los que eran cambiados por otra más guapa para bailar. Vivan los que buscando ser leídos aprendieron que para comprender algo escrito no basta con fijar la vista sobre las palabras. Que hay que hacerlas tuyas, y que lo mismo pasaba con las personas.

Mi nuevo trabajo es mi nuevo espejo. A amigos de muchos años se suman compañeros nuevos a los que ir descubriendo poco a poco, para así seguir descubriéndome. Como ese compañero que lee a Houellebecq y tiene una manera tan serena de estar y de ser. Como esa compañera de la que descubres que tiene la misma afición que tú por las series de ciencia ficción y fantasía.

A casi todo lo bueno de la vida se llega con paciencia y calma, decidiendo si es para ti. Si esperas la vida suele recompensarte con personas sencillas, pero que ocultan una gran hoguera interior. Es la llama de los tranquilos.

Laura Bordonaba Plou es escritora y bibliotecaria