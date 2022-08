Diario de verano (y 3)

Lo importante de las vacaciones es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer?

***

El verano también tiene sus ritmos, costumbres y rutinas. Hay cosas que tratamos de repetir siempre, como para hacer realidad el tiempo presente. O para intentar revivir el pasado. Como dice Ramón Eder en sus aforismos, «todos tenemos el recuerdo de un verano en el que conseguimos la armonía»; e incluso «las canciones malas nos pueden gustar porque nos recuerdan un verano feliz». Al que a veces queremos, inútilmente, volver.

***

Hay familiares y amigos a los que prácticamente solo vemos en estas fechas. Por ejemplo, a N. N. y familia, aprovechando los días que pasan en España. Es un regalo compartir mesa y conversación con ellos. Los N. llevan muchos años viviendo fuera de España, en diferentes países a menudo muy ‘complicados’, y tal vez por ello son lo menos parecido al viajero presuntuoso que es capaz de dar la vuelta al mundo sin que el mundo pase por él. Supongo que eso es lo que distingue al verdadero viajero del que no lo es: que no se propone serlo.

***

Aprovechando la coincidencia vacacional, larga y profunda conversación con J. J. en una terraza junto a la bahía. Aunque es de interior por los cuatro costados, me dice, tiene el alma marinera. O precisamente por eso, pienso yo. Igual que alguien nacido junto al mar puede ser un avezado montañero, quién mejor que uno de secano para saber lo que es la sed del horizonte. No en vano, una de las canciones más bellas dedicada al tema que conozco -‘Me gustaría darte el mar’- la compuso un cantautor de Teruel.

***

Cuando la marea está baja y hace buen día la playa se convierte en un hormiguero de gente caminando junto a la orilla. En la armonía del enjambre todas las diferencias se disuelven y lo más auténtico y original se convierte en lo más común y ordinario: haciendo lo que todos hacen y que otros hicieron antes que nosotros. ¿Quién sigue realmente la corriente?, ¿y quién es el ‘idiota’? Sigo paladeando los aforismos de Ramón Eder: «Ir a contracorriente ya no es lo que era porque ha cambiado la corriente».

***

Leo estos días ‘Vivir con nuestros muertos’, de la rabina, escritora y filósofa Delphine Horvilleur. Los buenos libros son como el verano, o como la vida, dice L.: quieres llegar al final, pero que no se acaben.

Una de las historias que cuenta Horvilleur, la de Myriam, me recuerda la de mi abuela P., que en sus últimos años de vida tenía perfectamente redactada su propia esquela. Cada día la repasaba y en su caso corregía, tachando o reponiendo entre los afectados por su futuro óbito a unos u otros familiares, según su humor y el estado de las relaciones que mantenía con ellos. Siempre interpreté esa anécdota, con la que reíamos al contarla, como una extravagancia antigua, propia de su fuerte carácter y su época. Lo era, sin duda. Y tal vez también un adelanto a su tiempo, al nuestro, en el que nos pensamos y sentimos ridículamente dueños de nosotros mismos, de nuestra vida y muerte, simplemente por nuestra capacidad para imaginarnos como tales y escribirlo en un papel.

«El porvenir no está frente a nosotros sino detrás», escribe Horvilleur.

***

Tarde de concierto. Interpretan obras de Gershwin, entre ellas una selección de su ópera ‘Porgy y Bess’, que comienza con un aria que se convirtió en canción para todos los veranos: «Summertime and the livin’ is easy...». Cuando está a punto de empezar, caigo una vez más en la cuenta de que, por lo que yo sé, no existe una palabra que nombre el sonido inicial de la orquesta afinando los instrumentos, esa especie de acorde de extraña armonía que es un anuncio de felicidad. Luego, mientras disfruto de la función, pienso cuánto nos gusta aplaudir, casi como una necesidad vital. Tal vez eso explica muchas otras cosas. El concierto, soberbio, magnífico; de aplaudir a rabiar.

***

Los últimos días de vacaciones son como una larga tarde de domingo.

***

Acaban las vacaciones de verano sin que hayamos podido consumarlo. Eso es también lo propio de los buenos tiempos: que, aunque nos alimenten, nos dejan con ganas de más. Ya decía Baltasar Gracián lo importante que es quedarse con hambre; o dejar la sed y el deseo con el gusto picado. Y así nos deja el verano. Siempre.

***

Se ha puesto a llover sin pedir permiso.