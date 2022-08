Escuchar la voz del campo

Extinguido el incendio del Moncayo, toca ahora que, como en el caso del de Ateca, las instituciones se pongan a trabajar coordinadamente para reparar y compensar los daños causados por el fuego.

La declaración de zona catastrófica que anunció el presidente del Gobierno o la reunión del consejero Olona y del presidente de la Diputación Provincial, Sánchez Quero, con los alcaldes de los pueblos afectados son primeros pasos. Pero es necesario asimismo escuchar la voz de las gentes del campo

El drama de los incendios no termina cuando se apaga el fuego. Porque, además de un paisaje desolado, el paso de las llamas deja daños en las infraestructuras agrícolas y de servicios, y afecta a los cultivos y a la ganadería, poniendo en riesgo a muchas explotaciones agropecuarias. El consejero de Agricultura, que antes de la reunión con los alcaldes charló ayer de manera informal con algunos agricultores, plantea no centrar las compensaciones en las hectáreas quemadas sino en la supervivencia de las explotaciones. Las fórmulas pueden ser debatidas, pero lo importante es que el incendio no obligue a nadie a retirarse de la actividad agraria ni acelere el abandono del medio rural, y para evitarlo habrá que disponer las ayudas adecuadas. A acometer las reparaciones urgentes debería ayudar también la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por grandes incendios, anunciada por Pedro Sánchez, que lógicamente habrá de incluir los municipios que han sufrido el fuego del Moncayo. Pero hay que escuchar la voz de alerta de las gentes del campo, que señalan que a veces las normas, al limitar la limpieza de los montes o el pastoreo y al dejar campos sin cultivar, acaban favoreciendo la propagación del fuego. Son políticas de ámbito nacional que hay que revisar teniendo en cuenta que la lucha contra la despoblación y la protección del medio ambiente pueden y deben ir de la mano.