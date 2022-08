Cartas: Esa mayoría de ciudadanos silenciosos

Toda sociedad está formaba por una gran mayoría de ciudadanos ‘normales’ que en silencio trabajan diariamente para tener una vida ‘normal’.

Al igual que existe una España vaciada, también hay unos ‘ciudadanos silenciosos’. Son personas cumplidoras con su trabajo y con las leyes, que pagan sus impuestos y ejercen su responsabilidad cívica al ir a votar. Parte de ellos tienen hijos a los que tratan de educar con valores éticos y de esfuerzo. Tienen amigos con los que mantienen unas relaciones que les permiten actividades comunes: deporte, comidas, etc. Cuidan de sus progenitores, en una época en la que la longevidad va en aumento. Pero este gran colectivo social no sale en los medios de comunicación ni tiene dedicado un día al año, porque no hacen ruido, ya que su único objetivo es ser felices en una sociedad en la que tanto el político de turno como el ‘influenciador’ del momento, sin haberse esforzado en un trabajo, obtienen réditos en forma de votos o de dinero. Muchos ciudadanos trabajan bastante para tener una economía precaria o que no les permite ciertos ‘lujos’, y unos pocos, con el mínimo esfuerzo, tienen grandes beneficios. La imagen de estos ciudadanos es anónima, a diferencia del personaje del día, cuya fotografía es reproducida en un sinfín de medios e incluso figura en Wikipedia. Sin estos ‘ciudadanos silenciosos’ ninguna sociedad podría existir y tener futuro. Sería un detalle que, en los Parlamentos nacionales y autonómicos, sus señorías se levantasen para darles el aplauso que se merecen, porque sostienen y mantienen a la sociedad que representan. Pero esta petición es como pedir peras al olmo, porque lo que importa hoy es hacer ruido, es igual que sea bueno o malo, ya que el silencio es aburrido y tedioso.

Pedro Marín Usón

ZARAGOZA

La edad del calimocho



Leo que el 12 de agosto se cumplieron cincuenta años del bautizo de la mezcla de vino y cola con el nombre de ‘kalimotxo’ en las fiestas de San Nicolás del Puerto Viejo de Alcorta. Esta bebida sencilla la descubrí un par de años antes como ‘calimocho’, cumpliendo con el servicio militar. Allí, durante el periodo de campamento, en el que ensayábamos todas las mañanas el desfile militar, se servía en el comedor agua caliente del grifo o vino tinto. De los ensayos del desfile en un caluroso septiembre descansábamos el tiempo suficiente para almorzar en la cantina. Un coronel con mala fama, proveniente de la Legión, nos dijo que no quería vernos almorzando con un refresco, que un soldado español debía almorzar con un bocadillo de jamón y unos buenos tragos de vino tinto. Era de creencia popular, además, que el vino tinto hacía sangre. La mezcla de vino y cola ya existía desde los años veinte, una bebida asequible porque el vino no era de calidad. El cubata de los pobres, lo llamaban. Oler a vino y a tabaco era, en tiempos no muy lejanos, signo de hombría. Dicen los expertos que la mezcla de bebidas es un arte. Pero como en todo arte, hay obras mejores y obras peores. El vino tinto forma parte de algunas mezclas famosas, además del calimocho, como el tinto de verano y la sangría, muy apetecibles en verano. Dijo Platón que el vino es la leche de los ancianos y un proverbio latino, con el que los bodegueros estarán de acuerdo, afirma que la verdad está en el vino.

Antonio Nadal Pería

Zaragoza

La complicación de lo digital

Estuve rellenado un modelo del INSS. Ya no valía escanear el DNI como texto, me lo pedían como foto (extensión jpg), con lo cual había que hacer una foto con el móvil. Pero es que además debía hacer otra con la cámara del ordenador y firmar con ayuda del ratón. ¿Un paciente normal puede llevar a cabo este proceso? Nos tenemos que digitalizar para que no nos echen de un mercado muy competitivo, pero cada vez nos complicamos más. Las nuevas tecnologías tienen ventajas obvias que todos aprovechamos, pero estamos en un aprendizaje continuo, que emplea una parte creciente del ‘disco duro’ de nuestra mente que quitamos a otros conocimientos. Por la digitalización, por ejemplo, los coches, los ordenadores, los móviles, las impresoras son más sofisticados y si se averían, más caros de reparar. No podemos parar el progreso, pero ¿no podría ser todo más sencillo? Antes se escribía con lápiz y goma de borrar y ¡se ahorraba muchísimo papel! Las tecnológicas sólo piensan, como muchas empresas capitalistas, en ganar dinero y venden nuevos programas parecidos cada poco tiempo. Sólo Linux es la excepción en este mercado loco. Todo es para ya, todo abierto 24 horas por 365 días. No importa que se pierdan logros laborales. ¿A dónde nos lleva tanta rapidez?, ¿para qué tanta prisa? Volvamos a la lentitud de una vida reposada, al movimiento ‘slow’, a técnicas que empleen más trabajo y menos capital, a la sencillez de las tecnologías intermedias de las que habla E. F. Schumacher en ‘Lo pequeño es hermoso’, y viviremos más tiempo y con mayor calidad.

Javier Pueyo Usón

ZARAGOZA

Ruidosas fiestas

Hemos pasado el puente del 15 de agosto en Biescas. Sin embargo, el descanso y la tranquilidad han sido imposibles debido a los ruidos de las atracciones de feria y de la discomóvil, que han estado hasta las cuatro de la madrugada, y eso que estamos bastante alejados de ellos. No me quiero imaginar lo que habrán sufrido los ancianos de la residencia que está casi pegada al recinto ferial. El Ayuntamiento permite esta situación que impide conciliar el sueño en una villa que vive del turismo. Por mi parte, nosotros no volveremos a Biescas durante las fiestas patronales. El derecho al descanso no se suspende durante las fiestas, y la Administración debe velar por los derechos de los ciudadanos en todo momento.

Manuel Vargas Ramírez

ZARAGOZA

Cariñosamente acogidos

Estos días se habla del incendio cerca de Moncayo. Se ha visto cómo los vecinos fuimos desalojados de nuestros pueblos llevando muchos lo puesto, porque tuvimos que salir rápido. Todo el mundo reconoce la magnífica labor y ayuda que prestaron los pueblos en que fuimos acogidos, se ha dado reconocimiento a Borja, quizá porque llegaron más vecinos evacuados allí. A nosotros nos tocó en Tarazona, y quiero dar a conocer el magnífico trabajo que hicieron el Ayuntamiento, Cruz Roja, voluntarios y vecinos que se acercaron al polideportivo. Estuvimos atendidos en todo momento, nos sentimos cariñosamente acogidos, a nuestros mayores los acomodaron en el Seminario y en la residencia La Palmerola para que estuviesen más cómodos. Mi familia les agradece su labor: ¡millones de gracias!, ¡son maravillosos!