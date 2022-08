Cartas: Pero algunos son más iguales que otros

«Las leyes están hechas para ser cumplidas» (Sánchez ‘dixit’).

Quizás algún miembro del mastodóntico gabinete presidencial haya leído ‘Rebelión en la granja’ de George Orwell. Los animales de una granja cuyo propietario es el Sr. Jones, instigados fundamentalmente por los cerdos, llamados Gran Mayor y Napoleón, consiguen hacerse con el control de la propiedad. Todos trabajan en diferentes tareas bajo el lema «todos los animales son iguales». Durante un breve periodo de tiempo todo transcurre con normalidad, hasta que los cerdos se hacen con el poder absoluto y comienzan las protestas de los demás animales. La respuesta entonces es diferente a la que comenzó la revolución. «Todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros». ¿Se trata igual a los ciudadanos del País Vasco y Cataluña que a los de Aragón, Madrid o Castilla-La Mancha, por ejemplo? ¿Todas las comunidades autónomas gozan de una financiación justa y equilibrada? ¿Los impuestos son iguales en todo el territorio nacional? ¿Es igual heredar el patrimonio conseguido con sacrificio, trabajo y ahorro de tus padres en Aragón o en Madrid? La respuesta es no. Vivimos una época fascinada por el exceso y el fanatismo. Hace muchos años que perdí el gusto por las utopías políticas, ya que pretenden bajar el cielo a la tierra y son una falacia. El mismo Orwell o Revel, tan distanciados ideológicamente, llegaron a una conclusión: el regreso a los hechos y la subordinación de lo pensado a lo vivido; es decir, la realidad está por encima de las teorías buenistas. Ha comenzado el reinado de los nuevos censores, la Inquisición ‘progre desilustrada’. El Estado debe asegurar nuestra libertad, el orden público, el respeto a la ley y a la propiedad privada, así como la igualdad de oportunidades. No, al regreso a la tribu; sí, a las sociedades abiertas.

Pedro Morán Salvador ZARAGOZA

Vigilar los ‘retos’ de Tik Tok

Deberemos aprender que las redes sociales tienen cosas buenas pero también un lado oscuro y tenebroso que da miedo. Me refiero al caso del niño británico Archie, de tan solo 12 años, a quien encontraron sus padres inconsciente con una cuerda alrededor del cuello, y la causa fue un ‘reto’ de la plataforma Tik Tok que consistía en aguantar la respiración o simular el mayor tiempo posible una forma de asfixia o ahorcamiento. Los padres con niños o adolescentes harían muy bien en vigilar que páginas o web visitan sus hijos o hijas, pues siempre es mejor prevenir que curar o llegar tarde, como en este desgraciado caso que ha conmocionado a la sociedad británica. Insisto en la necesidad de una vigilancia activa, dando un margen de flexibilidad o libertad vigilada; pero con ciertas amistades, redes o páginas, poca broma. Es una pena que gente joven muera por una tontería de estas, y ojalá sea la última víctima, pero Tik Tok debería hacérselo mirar.

Luis Solanas Cebolla

ZARAGOZA

Idiomas y sentido común

El Gobierno español y el catalán han llegado a un acuerdo para abrir la puerta a que los parlamentarios utilicen cualquier lengua cooficial en sus intervenciones, primero en el Senado y luego en el Congreso. Los idiomas sirven para comunicarnos con otras personas, pero en España no; sirven, por lo que se ve, para todo lo contrario. Si están dos personas que dominan varios idiomas y uno de estos idiomas lo dominan perfectamente las dos, aplicando el sentido común utilizarán ese idioma. Si aplican el sentido del absurdo nacionalista, uno se dirigirá al otro en un idioma que solo conoce él y no en el que dominan los dos; y necesitarán un traductor. Pues esto, pagado por todos los españoles, es en lo que se han puesto de acuerdo los dos gobiernos. Me asalta una duda, ¿los representantes de dichos gobiernos se pondrían de acuerdo en este punto si tuviesen que pagar ellos de su propio bolsillo los traductores y demás gastos para la traducción simultánea? No sé por qué todavía me sorprendo, porque en 2009 ya teníamos que haber concedido a los nacionalistas el diploma ‘cum laude’ de lo absurdo, ya que en dicho año vino al Parlamento catalán una delegación estatal de un país sudamericano hispanohablante (Nicaragua) y se encontraron con la gran sorpresa de que tuvieron que utilizar los auriculares con la traducción simultánea al español, porque los parlamentarios catalanes se dirigían a ellos en catalán. ¿Hay alguien que lo entienda? Me hubiera gustado ver sus caras de perplejidad. ¡Alucinante! ¡Es de chiste! Y luego, con la que está cayendo, decimos de gastos superfluos; ahí tienen uno. ¡Viva el despilfarro! Imitando a Mafalda, ¡paren España, que me bajo!

José Antonio Mateos Barrionuevo Zaragoza

Reflexión a orillas del Ebro

La noche ha sido tropical, tórrida. Tengo la impresión de que el continente africano se va extendiendo hacia arriba a pasos agigantados. De madrugada, la cama me arroja. Es como un potro de tortura y, sin pensarlo, me pongo ropa cómoda para aprovechar la brisa matutina, fluvial, vivificante, paseando por las orillas del Ebro, que baja parsimonioso y un tanto lacrimógeno, ya que el caudal es mínimo. Gaviotas, cormoranes, garzas reales, garcetas, martinetes… ya se han desperezado y se lanzan a por sus primeras presas con las que saciar el hambre. Pasan transeúntes, a algunos se les ve con rumbo fijo, a otros, sin él, intentando también tragar alguna bocanada de aire fresco. Mi atención se dirige a zonas donde las hordas del botellón han hecho de las suyas, dando buena cuenta de ron, ginebra y otros licores. Es un reguero de envases y desperdicios. Me produce tristeza, y pienso que esta sociedad no es líquida, es gaseosa, algo etéreo, sin solidez. Subo el curso del río Gállego y más de lo mismo, y en los sitios más insospechados. Me produce desazón pensar que todo acabará en el mar, originando trastornos ecológicos. Inicio el regreso y es como si apareciese el arcoíris, al contemplar cómo gente joven, otros no tanto y matrimonios con sus hijos, con las manos enguantadas y una bolsa, van recogiendo la basura que otros han dejado durante la noche de juerga. Son brotes verdes en esta sociedad reseca y recuerdo la reflexión de Rosaura en ‘La vida es sueño’: «Cuentan de un sabio que un día / tan pobre y mísero estaba /, que solo se sustentaba / de unas hierbas que cogía. / ¿Habrá otro, entre sí decía, / más pobre y triste que yo? / Y cuando el rostro volvió / halló la respuesta viendo / que otro sabio iba cogiendo / las hierbas que él arrojó». Sabios, muchos sabios han pululado por la noche y por estos lugares, campando a sus anchas, saltándose las normas básicas de comportamiento cívico, pero más sabios han sido los que han venido detrás, por convencimiento y sensibilidad con el medio ambiente, y han recogido todo lo que esos ‘sabios’ nocturnos han arrojado.

Mariano Aguas Jáuregui

ZARAGOZA