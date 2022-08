Miro hacia el monte y la oscuridad lo cubre todo,

los ojos llenos de cloro para que no tengamos lágrimas avanzando por el rostro, química en receta para levantarse cada día, dolor físico y emocional, una lámina con Raymond Poulidor pensando que el amor es mejor que el triunfo, descubrir Tom King y su Roschard y su Mr. Milagro todavía puede emocionarme. Esperar que Juan Ayuso y Carlos Rodríguez hagan buen papel en la Vuelta a España, inventarme cuentos imposibles en la noche de agosto, descansar a su lado, acabar de ver ‘The sandman’ en la televisión e imaginar que mi hijo un día se emocione tanto como yo el primer día que lo lea, contar las horas hasta que puedes poner una lavadora, acumular ideas para relatos en cuadernos manuscritos, no abrazar para no tener el recuerdo del abrazo, relámpagos de verano que uno no sabe si son buenos o malos. Presidentes que son huellas de carbono e incautos que aplauden el intervencionismo. Salman Rushdie y Miguel Ángel Blanco, que demuestran que las serpientes sobreviven. Leer el último de Houellebecq y darme cuenta de que no quiero paz, que quiero venganza, que no he hecho nada para que me agarre del cuello la vida. Creer en la energía nuclear, comprar velas para el invierno, diseñar enormes naves que lleven al espacio a la Humanidad. Una torre en Maluenda y la edición en vinilo de ‘The Queen is dead’ de los Smiths para mi hijo. Nueve días para volver a tomar la tiza y ponerse la bata. Cada vez leo peor de cerca. Aleluya si mañana es mejor, si mañana es diferente.

Octavio Gómez Milián es profesor y escritor