Ucrania, una guerra geopolítica

Ya son bastantes los que se han dado cuenta de que el actual conflicto de Ucrania no es una de esas guerras postmodernas con las que nos habían asustado, conflictos híbridos caracterizados por los ciberataques y la desinformación.

No es tampoco una guerra dinámica, como la Segunda Guerra Mundial, con sus oleadas de carros de combate avanzando con rapidez gracias al apoyo de la aviación. Si a algún conflicto del pasado se parece es a la Primera Guerra Mundial, de la que hace poco conmemorábamos el primer centenario. Al igual que entonces, estamos viendo frentes estabilizados y lentos avances, en general tras largas y violentas preparaciones artilleras.

Durante décadas, la Primera Guerra Mundial nos ha parecido un modelo de conflicto anticuado y ahora, de manera quizá inesperada, vuelve a estar de actualidad. Porque encontrar paralelos entre lo que entonces ocurrió y lo que ahora observamos no es demasiado difícil.

La llamada Guerra Fría fue un conflicto ideológico en el que se enfrentaron las democracias occidentales con los países socialistas. En 1914, sin embargo, los principales países en conflicto tenían sistemas políticos y económicos bastante similares. Todos ellos poseían regímenes parlamentarios, en transición más o menos avanzada hacia la democracia plena. Todos ellos creían en el liberalismo económico y lo practicaban. Las diferencias irreconciliables que los llevaron a la guerra no tenían carácter ideológico, sino geopolítico. Aquella fue una guerra por el poder.

Tampoco el conflicto actual tiene carácter ideológico, por más que se haya intentado presentar como una lucha entre la libertad y la tiranía, entre la democracia y el autoritarismo, entre el bien y el mal. Tanto Rusia como Ucrania son democracias imperfectas (como, por otra parte, lo son también la mayor parte de los países del mundo) y ambas participan del consenso económico surgido tras el derrumbe del socialismo real. No es la ideología lo que ha lanzado a Putin contra Ucrania. Es el poder. Porque lo que se decide en esta guerra son las relaciones de poder en el espacio postsoviético y, de una manera indirecta, en todo el mundo. Como la Primera Guerra Mundial, esta es una ‘guerra geopolítica’.

Hubo responsabilidades personales evidentes en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, en que estallara precisamente en los Balcanes, precisamente en julio de 1914. Esto no puede hacernos olvidar, sin embargo, las razones objetivas subyacentes, los problemas que se iban acumulando y que no parecían tener solución dentro del orden internacional entonces vigente. El ascenso de unas potencias y el declive de otras, por ejemplo. O la toma de conciencia de las élites en los pueblos colonizados. O la emancipación del proletariado en los países industriales avanzados.

Tampoco se pueden ignorar las responsabilidades personales por el comienzo de la actual guerra de Ucrania. Y, sin embargo, esas responsabilidades personales no deberían encubrir una realidad descorazonadora: el mundo estable, pacífico, en continuo y armonioso desarrollo con el que soñamos tras el final de la Guerra Fría nunca ha acabado de materializarse. En el sistema globalizado de nuestros días, Occidente vive de vender servicios caros y de comprar en otros países bienes de consumo baratos, a los que tenemos fácil acceso gracias a una energía abundante y no demasiado cara. Es un sistema de intercambio profundamente desigual, que nos beneficia a algunos y perjudica a muchos otros. Hace años que es evidente el disgusto de buen número de países no occidentales, que se ha traducido en el desarrollo de narrativas alternativas a las nuestras. Que ese antioccidentalismo latente llegase a desembocar en un conflicto armado de alta intensidad no era inevitable, pero sí posible.

Durante la Primera Guerra Mundial, España se mantuvo al margen, así que nuestra sociedad, nuestros intelectuales y nuestros medios de comunicación se dividieron en aliadófilos y germanófilos y, en los periódicos y en los cafés, apoyaron con pasión a los que consideraban los suyos. En 2022, no podemos hacerlo. Esta vez, no somos espectadores. Nos guste más o menos, somos parte del conflicto. Y nos jugamos mucho. Nos jugamos nada menos que la estabilidad de nuestras sociedades y su potencial de desarrollo futuro.

José Miguel Palacios es doctor en Ciencias Políticas