En ocasiones no pesa -cómo ha de pesar la invisibilidad-, y aceptamos que nuestro lugar en el mundo es consecuencia del azar, polvo de estrellas y todo eso, y el espacio que nos toca es diminuto.

En otras ocasiones, a pesar de ser conscientes de este hecho, duele el no saber qué decir o cómo comportarnos, lo prescindible de nuestra existencia, el llevar posada sobre los hombros la capa de invisibilidad de aquel mago con gafas. Creo que ese es el motivo por el que compartimos públicamente lo que nos apasiona, niños que saltan en la piscina para que les vean sus padres, seres que vagan con un chaleco reflectante para hacerse notar. Y está bien, supongo, todo es válido aunque no podamos evitar, en el fondo, algunos, sentirnos invisibles: puede que se lean nuestras palabras e incluso que alguien observe en silencio nuestros actos, pero a nosotros no nos llega la información, no pasa ese filtro no escogido -el de la invisibilidad- que ya sentimos algún día en el patio del colegio, en comparación con los populares, y que de algún modo nos ha acompañado siempre. Este hecho, en cambio, no borra que cuando el protagonismo es nuestro y tenemos que caminar por la playa evitando llenar de arena a los demás, sintamos sobre nosotros todos los ojos del mundo, un foco de 240 watios apuntándonos, y actuemos torpemente. Invisibles, sí, pero tan visibles que duele, buscando emitir apenas ese «leve resplandor», que dijo Landero, que nos haga parecidos a un lugar donde quedarse.

Sergio Royo es escritor