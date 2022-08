Cartas: Los problemas de la Atención Primaria

La pandemia y sus secuelas, la interminable ola de calor y el aumento de enfermos crónicos debido a la mayor esperanza de vida, unido a las bajas de profesionales que está dejando la crisis sanitaria, se debería haber compensado con un incremento de la actividad asistencial sanitaria.

Esa falta de previsión de quienes tienen el deber de mantener nuestra salud y la vida está causando estragos en distintos centros de salud de Aragón ante la alarmante falta de personal en los centros de Atención Primaria.

Es el caso del centro médico de Utebo, el quinto municipio con mayor por población de Aragón, extrapolable a otros municipios de la comunidad. Está sufriendo una estresante y penosa situación, tanto para los pacientes, al no poder ser atendidos en tiempo y forma, como también para unos cansados y agotados médicos, ante el lastre de retrasos asistenciales, viéndose obligados a aumentar sus horas de consulta ante la gran carga de trabajo, debido a bajas de larga duración, vacaciones, renuncias o vacantes sin cubrir.

Estamos asistiendo a la creación de un sistema sanitario de dos velocidades, donde los pacientes con recursos ya optaron por la sanidad privada y los pacientes que no pueden acceder a ella se encontrarán con una sanidad pública progresivamente más devaluada y con menos recursos. La sanidad pública, la de todos, esa cercanía del médico de familia en nuestros pueblos y ciudades, que sabe de nuestra vida y milagros, al que le llamamos por su nombre cuando el dolor nos llega, que hace poco tiempo era motivo de orgullo patrio, en unos años, si no llega un plan de medidas concretas, se puede convertir en la sanidad de los pobres.

Daniel Gallardo Marín

GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Recuerdo de José Ángel Zalba

Era el 25 de mayo de 1972, en la Romareda, segunda edición del Trofeo Carlos Lapetra. Hacía 21 días que yo había arribado a España. Me quedé maravillado descubrir el juego bonito que realizaban los maños. Y lo que más me sorprendió fue enterarme de que el club estaba gestionado por un atrevido joven de 29 años. En la Argentina, mi país de origen, jamás había conocido algo semejante. Don José Ángel Zalba, desde que se hiciera cargo del Real Zaragoza, supo gestionarlo con rigor y seriedad, dándole una personalidad de auténtico grande del fútbol español. Y yo, con mi alma futbolera, no dudé en formalizar mi acreditación para vivir, ‘in situ’, una de las etapas más fantásticas y maravillosas a la orilla del Ebro. Don José Ángel era un fuera de serie y se alió con los mejores para aupar al club entre los cucos de la enorme liga profesional. El espíritu moderno de este atrevido joven se lo inculcó a fuego lento a la entidad; y esta, poco a poco, se elevó como uno de los clubes más señeros del continente europeo. Pasó el tiempo inexorable y él se marchó. Pero tuvo un regreso triunfal, entre las temporadas de 1988 y 1992, aupando a otro grande del club: Víctor Fernández Braulio, cuando este logró subir al Real Zaragoza a Primera división en 1989. El destino quiso que yo entrara a formar parte de la plantilla de la Romareda, y viví una de las etapas más bonitas de mi vida, durante trece años. Me he encontrado con el fallecimiento a los 80 años de don José Ángel y no pude dejar de emocionarme y soltar un lagrimón. Solo puedo saludar cariñosamente a su familia y hacerle saber que su espíritu siempre estará flotando en la Romareda. ¡Adiós al gran amigo, don José Ángel!

Mario Berón Umar

ZARAGOZA

El legado de Hipócrates



Leo el magnífico texto sobre Hipócrates firmado por D.ª Carmen Bardají, publicado el 30 de julio, y me siento identificado. Apunto dos aspectos que figuran en su Juramento. El médico tiene la obligación de cuidar en su ancianidad, en todos los sentidos, a quien le enseñó el arte (a sus maestros). La lascivia en jóvenes (masculinos-femeninos, libres o esclavos), en casas a las que los visite o en su consulta, la tiene absolutamente prohibida. En mi consulta tengo enmarcado su maravilloso documento, que fue el acertado recuerdo de fin de carrera en la Facultad de Medicina de Zaragoza, hace un montón de años, y que es un auténtico tesoro. Lo enmarqué y en la sala de espera está. Gracias, Hipócrates, por tu sabiduría.

Miguel Labay Matías

TERUEL

El derroche en la iluminación

Cuando Josep Pla viajo a Nueva York en 1954 y vio aquella ‘luminaria’, le pregunto a su intérprete: «Oye, ¿esto quién lo paga?». Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Es impresionante la visión nocturna de algunas ciudades desde el aire. Muchos hemos visto el fantástico espectáculo al aterrizar de noche sobre una gran urbe. ¿Es necesario este despilfarro? Autopistas, complejos industriales, polígonos, urbanizaciones, monumentos, parques, etc. Pues le voy a responder a Pla: lo pagamos todos. Se ha producido la moda de iluminarlo todo, hasta las playas y el mar, como pasa en Calafell. Las playas las iluminan el Sol y la Luna. Aún recuerdo cuando de crío íbamos a ver estrellas fugaces desde la playa. Hoy la contaminación lumínica nos lo impide. Hoteles, hospitales, edificios públicos, colegios, universidades, grandes almacenes deberían ser autosuficientes, iluminación de leds y placas solares en sus terrados. Sería conveniente apagar la iluminación innecesaria en polígonos deshabitados, suprimir los espectáculos nocturnos, como el fútbol o los conciertos. E iluminar calles, rondas y avenidas al tresbolillo, es decir, farola sí farola no.

Miguel Ángel Marqueta González Zaragoza

Los carriles bici y su utilización

Llevamos unos años que el carril bici inunda Zaragoza. Me parece una genial idea para que los usuarios de este medio de transporte (y los patinetes, patines y otros vehículos sin motor) lo usen y estén seguros ante los coches y autobuses, que circulamos por cada vez carriles más estrechos para que ellos tengan el suyo. Es tarea de todos convivir y usar bien estas vías. Por eso me indigna cuando veo usuarios que van por la acera, sobre todo en barrios residenciales como Valdespartera (molestando con su velocidad a los que andamos por ella), ciclistas que invaden la calzada sin usar su carril (en prolongación Gómez Laguna está nuevo y no lo usa nadie) o que van en dirección contraria porque les pilla mejor (en Vía Ibérica hay doble carril y la gente no lo sabe o no lo quiere saber). ¿Para cuándo unas normas que se cumplan por estos usuarios? ¿Para cuándo multas reales y ejemplares como a los vehículos a motor? La cuidad mejora en muchos aspectos, pero en este seguimos teniendo mucho que aprender.

Esther Saló Marteles

ZARAGOZA