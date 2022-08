Flores y arroz

El otro día, observando a una nadadora de élite que se estaba entrenando en una piscina, su visión me resultó impactante.

De hecho, analizando la razón de esa impresión, llegué a la conclusión de que era por que se movía como pez en el agua. Transmitía que estaba a gusto, que se encontraba en su elemento, es decir, estaba en un ambiente que le resultaba cómodo y natural, realizando una tarea que aparentemente le era sencilla. Todos los que saben nadar muy bien conocen que los movimientos se vuelven armoniosos, potentes, eficaces y eficientes, cuando no se mueve ningún músculo más de la cuenta. Y para ello es a todas luces evidente que es necesario entrenarse bastante.

Definimos el entrenamiento deportivo como el conjunto de estrategias, procedimientos y actividades realizadas para aumentar la capacidad física, la resistencia, la fortaleza, el equilibrio, la flexibilidad, etc., que permiten desarrollar las cualidades particulares de cada deportista de la forma más adecuada al tipo de deporte que practica. Pero ese conjunto de procedimientos y actividades no son unas recetas que se deben seguir a pies juntillas y con eso ya se logra el objetivo deseado. Cuando el buen deportista realiza esas tareas, en realidad está experimentando cómo se comporta en concreto ese cuerpo que la naturaleza le ha dado en el entorno típico del deporte que practica y buscando mejorar conscientemente aquello que desea alcanzar, eliminando, modificando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él y su resultado. Usualmente, el objetivo de la experimentación es comprobar o refutar hipótesis del deportista sobre el comportamiento de su propio cuerpo, es decir, buscando causas y efectos. Y como usted se imaginará, no todos los resultados de los experimentos van a resultar exitosos. Pero sean o no un triunfo no queda otra que arriesgarse. Ya lo dijo Kierkegaard (1813-1855), filósofo y teólogo danés considerado como el padre del existencialismo: «Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio, no arriesgarse es perderse a uno mismo».

Ahora bien, cuando el deportista actúa como si estuviera memorizando lo que tiene que hacer, el efecto no es el mismo ya que al seguir un proceso puramente mecánico no se consigue un aprendizaje significativo, no hay comprensión de causas y efectos, y la síntesis es que, aunque se mejoren sus habilidades gracias al entrenamiento, algo que siempre resulta de vital importancia para su trabajo, no se desarrollarán del modo más efectivo para él.

Ahora extrapole lo que he dicho hasta ahora y, transfórmese usted en el deportista, a sus experiencias vitales en el entrenamiento y al deporte en su vida. Vivir como pez en el agua, que a fin de cuentas es lo que todos buscamos, y no estoy hablando de pretender alcanzar y sentir ningún tipo de emociones o de sentimientos concretos, ni tampoco de poder adquisitivo, es vivir experimental y conscientemente, arriesgando y mejorando las habilidades, para poder actuar con la misma naturalidad tanto en el caso de un roto como en el caso de un descosido de esos que nos vamos encontrando habitualmente.

El buen vivir es un arte de por sí. Se trata de aprender a nadar por la vida, mental y físicamente, a pesar de las dificultades, el detenerse, oler las rosas y disfrutar de su belleza, o paladear una paella de arroz. Hay quien, si se encuentra en esas ocasiones, ni se entera de que ha pasado al lado de un rosal, o traga sin saborear. Como dijo Walter Hagen (1892-1969), golfista estadounidense que destacó a nivel profesional en las décadas de 1910 y 1920: «Sólo estás aquí por una corta temporada. No te apures, no te preocupes. Y asegúrate de oler las flores mientras». A lo que, si se hubieran conocido, seguro que habría añadido nuestro estimado pensador Confucio (551 a. C-479 a. C.), «¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir».

Francisco José Serón Arbeloa es catedrático de la Universidad de Zaragoza