Cuánto tiempo sin escribir aquí. Confieso el motivo: antes del verano abandoné la Tierra en mi nave privada. Otros ricos prefieren comprar islas en el Pacífico, pero yo me he construido un transbordador espacial para huir de la catástrofe climática. Las primeras semanas han sido maravillosas. Mientras vuestro planeta obsoleto empezaba a achicharrarse de calor, yo me he puesto la climatización a dieciocho grados. Durante el primer año voy a poder captar las señales terrestres, así que sigo disfrutando de las series ‘Westworld’ y ‘Sucession’ mientras bebo mis reservas inagotables de destilados sin alcohol. Una empresa china de reparto de comida me garantiza el envío diario de hamburguesas veganas, pokes y tazones de farro mediante su red de misiles de carga. Como no he encontrado ninguna empresa que se haga cargo de mis residuos, la basura espacial flota muy cerca de mi ventana, y eso me irrita estéticamente.

No viajo solo, por supuesto. He prescindido de la compañía de algunos seres queridos y amigos para traerme en su lugar a algunos de los más reconocidos corruptos del mundo. Políticos conseguidores, viejos reyes, empresarios extorsionadores y lenguaraces periodistas cuyos nombres no puedo revelar. Sus narraciones sobre las cloacas del capitalismo, tan realistas y sucias, me entretienen y me hacen reír. Con el paso del tiempo se han convertido en mis expertos opinadores de la Historia. Ellos me cuentan cómo, por qué y por culpa de quiénes la Tierra ha sido saqueada y destruida.