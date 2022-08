¿Hay guerras justas?

La invasión de Ucrania ha provocado una ola triunfal de la escuela belicista, tradicionalmente llamada ‘realismo político’ o ‘realpolitik’, que mantiene que la guerra es inevitable a veces y es «una continuación de las relaciones políticas por otros medios» y exalta y arma el heroísmo de los que luchan y mueren y desgastan al ejército enemigo.

Una pequeña minoría mantiene la postura contraria: un pacifismo a ultranza que considera que toda guerra es injustificada e inmoral y ve como únicas vías la resistencia pasiva y el dialogo.

La tercera vía de análisis ha caído en el cuasi olvido: la ‘guerra justa’ solo es citada para justificar la defensa de una patria invadida. Da algo de pena que la hayamos olvidado en el país de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, aquellos intelectuales españoles del siglo XVI que desde la Universidad de Salamanca crearon las bases del Derecho Internacional. Y, dentro de él, establecieron las cuatro condiciones para que una guerra sea justa: causa justa, proporcionalidad en los medios, equidad al juzgar las acciones y razones propias y las del enemigo con los mismos criterios y la ética durante la guerra, tanto para los gobernantes como para los súbditos, de tal forma que, llegan a afirmar que si a estos les consta la injusticia de una guerra no les es lícito ir a ella aún por «mandato del príncipe».

Entre las posibles causas para justificar una guerra ellos solo encuentran cuatro: repeler una agresión, responder a una injusticia, la defensa del bien público o mantener la paz y la seguridad ciudadana.

El pensador liberal estadounidense John Rawls, siguiendo su estela, actualizó a finales del siglo XX las ideas sobre la guerra justa poniendo el énfasis en el respeto a los derechos de las personas y por ello creía que el único objetivo valido era la vuelta de los Estados que los incumplen al respeto de los Derechos Humanos. Por ello, limita a dos las posibles ‘causas justas’: la autodefensa o la intervención humanitaria contra un gobierno que viole de un modo flagrante los derechos humanos de sus ciudadanos.

Esas premisas le llevaron a establecer la necesidad tanto de respetar los derechos humanos durante la guerra como de comunicar al pueblo enemigo que el objetivo de la guerra es la paz y una relación de cooperación futura. Por la misma razón no es licito considerar responsables de la guerra ni a la población civil del pueblo enemigo ni a sus soldados, sino que la responsabilidad penal y moral del conflicto debe recaer únicamente sobre su clase dirigente.

¿Se están cumpliendo estos principios en la actual invasión rusa de Ucrania? Me temo que no del todo y que deberíamos hacer nuestras las criticadas palabras del papa Francisco: «Estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos sin razonar sobre las raíces e intereses, que son muy complejos. Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para tratar de resolverlos».

Problemas creados, en parte, por el desmontaje de la antigua URSS que se hizo no en función de los intereses y derechos humanos de sus poblaciones sino que fue un saqueo de las oligarquías autóctonas y de las grandes multinacionales. Y aquellos polvos trajeron estos terribles lodos.

Pero agua pasada no mueve molino y lo que debemos plantearnos es si seremos capaces de transformar nuestro ardor belicista, tal vez necesario a la hora de parar la injustificable agresión del Gobierno de Putin, en un esfuerzo similar para lograr una paz justa, que restablezca los derechos humanos en ambos países y siente las bases para una cooperación futura entre ellos y con el resto de Europa. Si lo lográramos podríamos decir que la defensa europea del pueblo ucraniano habría sido una guerra justa.

José Luis Alonso Gajón es ingeniero agrónomo y #vicepresidente de ATTAC Aragón