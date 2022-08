Cartas: Nuestro triste legado

No le falta razón al filósofo Roman Krzanaric cuando afirma, en una entrevista en el ‘XLSemanal’, que la humanidad venidera nos declarará culpables. Incapaces de pensar a largo plazo, estamos condenando a nuestros descendientes a un futuro desolador. La desatención de las zonas rurales, además de propiciar devastadores incendios en los bosques, también provoca que la población se marche; y las grandes ciudades, por su desmedido crecimiento, se conviertan en islas de calor sofocantes. Resulta lamentable nuestra incompetencia a la hora de gestionar los recursos. Se está insistiendo mucho en la utilización de la tecnología en la escuela. Los docentes recibiremos formación y se colocarán en las aulas pantallas interactivas. Hace años, sin suficiente reflexión, ya se instalaron unas pizarras digitales, pero apenas han servido. Sin embargo, en mi instituto, un edificio muy antiguo, las ventanas no cierran bien y nuestros dirigentes no han mostrado interés en cambiarlas, todo un despropósito dada la crisis energética. Tampoco percibo en la Administración motivación para mejorar la calidad del aire de los espacios cerrados, algo que evitaría problemas de salud. Pero no solo vamos a legar a nuestros herederos un planeta infernal, sino que no les estamos dando herramientas para afrontar la adversidad. A los adolescentes se les aparta del dolor y no aprenden a manejarlo. Una prueba es el aumento de trastornos psicológicos. Estos alumnos que hoy, si no trabajan, no deberían ser calificados con una nota muy baja porque se traumatizan, mañana, abrasados y sedientos, tendrán que emigrar en busca de un lugar habitable. No sé si la sabiduría algorítmica compensará tanta insensatez humana.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez

ZARAGOZA

Barra libre

El Gobierno ha autorizado el aumento del techo de gasto para todas las Comunidades, a pesar de los informes contrarios del Banco de España. Se incrementará la aportación del Estado y se permitirá aumentar el endeudamiento. La relajación de las ‘reglas de estabilidad’ por parte de la UE a partir de la epidemia de covid y prorrogada por la guerra en Ucrania, en un ejercicio de irresponsabilidad por parte de los dirigentes europeos, está propiciando que en países como España se apueste por la ‘barra libre’ para aumentar el gasto público. Este tipo de políticas económicas esconden un uso y abuso de todo tipo de subvenciones y partidas clientelistas que se distribuyen a grupos o entidades afines, pero que en muchos casos no sirven para crear riqueza y empleo. España lleva ya muchos años gastando más de lo que ingresa. Por ello nuestra deuda pública ha llegado a los 1,4 billones de euros, y parece que ‘la fiesta’ pretenden alargarla el año 2023 (año electoral) aprovechando los fondos europeos. Con la inflación desatada, los costes energéticos por las nubes, el derroche del dinero público, el aumento de los intereses de la deuda y la falta de control y eficiencia de este Gobierno, pienso que el final de la fiesta social-comunista va a ser muy duro para los ciudadanos. Y tendremos que prescindir de muchas más cosas que de las corbatas.

José Martín Escudero

ZARAGOZA

Prevenir los incendios



Los bosques son el hábitat natural de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo e influyen en la atmósfera. El calentamiento global es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos. De una superficie forestal que hubo de un 80% a un 90% se ha pasado a un 25% o menos en la actualidad. La prevención es la mejor arma para evitar estos incendios forestales que arrasan al mundo, pero de forma desmesurada España y Aragón. Recuerdo que hace muchos años, en las zonas rurales, una vez concluida la recolección, durante el otoño e invierno, en colaboración con el Patrimonio Forestal del Estado, en los pueblos realizaban una limpieza exhaustiva de sus bosques, desbrozando, recogiendo la leña seca y haciendo cortafuegos, permitiendo la entrada del ganado. ‘Los incendios de verano se apagan con la prevención durante el invierno’. Las causas de estos incendios pueden ser naturales, como la caída de rayos, averías en maquinarias agrícolas o forestales, vehículos, fuegos artificiales, etc. Otras, por descuidos humanos: quema de rastrojos, matorrales, barbacoas, colillas, fogatas mal apagadas, intereses inmobiliarios, recalificación de terrenos, etc. Luego, los provocados por personas con alteraciones patológicas, conflictivas e inadaptadas, que causan el fuego por venganza, rabia o por llamar la atención. Son los pirómanos, con tendencia a quemar bosques enteros, urbanizaciones e incluso la integridad física de las personas. A estos incendiarios, la aplicación del Código penal en su artículo 351, que según las circunstancias prevé penas de 10 a 20 años de cárcel. «El hombre está destruyendo su propio hogar, sin importarle las consecuencias que dejará a las futuras generaciones».

Francisco Javier Fernández-Giro Domec Zaragoza

La nueva prueba de madurez

En los años setenta el bachillerato culminaba con un curso preuniversitario, tras el cual se efectuaba el examen de acceso a la universidad, llamado prueba de madurez. Era un examen en toda regla, a todo o nada, sin que contaran las notas de bachiller ni de ‘preu’, incluso con una parte oral para la lengua extranjera. Había una prueba en la que se trataba de escuchar una conferencia y tomar anotaciones para transformarla luego en un escrito entendible, con la idea de constatar si seríamos capaces de tomar apuntes en las clases. Ahora volvemos a la misma denominación, lo que no sé si significa que no hemos avanzado nada. Parece que esta nueva prueba tendrá más valor que las actuales, hasta un 75%, comprendiendo un cierto número de materias, incluyendo la lengua cooficial cuando exista. Me pregunto qué valor tendrá para un alumno catalán demostrar que domina esta lengua si va a estudiar en una universidad de Castilla y León, y para qué le servirá a un alumno extremeño obtener la máxima nota en lengua castellana si su grado se va a impartir exclusivamente en catalán. Una prueba, esta de madurez, que tal como parece presentarse podría suponer más dificultad para el alumno y más costosa de corregir, ya que entrañaría una adecuada comprensión lectora, espíritu crítico, facultad de análisis, y quizá conocimientos memorísticos para relacionar el texto, es decir, de materias llamadas transversales. Es más fácil establecer y corregir una prueba de conocimientos que una de madurez. Y veo sin solucionar peticiones más que razonables, como el examen único para un distrito como es el nuestro, único para todos centros públicos españoles, o la conveniencia de recuperar los exámenes de septiembre. Si la extinción de incendios debe ser un asunto de Estado, no es menor la necesidad de que lo sea la educación.