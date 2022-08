Cartas: El confort térmico, factores a tener en cuenta

Tras el reciente decreto ley del Gobierno sobre la temperatura de 27 grados en interior en verano (con excepciones) me vino a la memoria la humedad relativa, pues es el otro factor determinante para el confort.

Como no me gusta teorizar y casi todo está hecho, he buscado unas tablas, por ejemplo de la Aemet. Para 27 grados y una humedad del 50% la sensación térmica es de 27 grados, pero para una humedad relativa del 70% –común en la costa y cerca de ríos– la sensación térmica es de 29 grados. En locales concurridos, la humedad relativa aumenta (se expira CO2 y vapor de agua).

Otros factores a tener en cuenta son lo cerca o lejos que las personas se sitúen de las salidas de aire acondicionado o la altura (en el Congreso tendrán más calor las señorías situadas arriba y más frío las situadas abajo, al igual que en un cine o teatro). Por no hablar de la forma de vestir, polémica de la corbata a un lado: 27 grados y humedad del 60% puede ser mucho calor para una persona con traje de chaqueta, pero puede ser agradable para una persona con vestido de tirantes.

Lo del apagado a las 10 de la noche también es relativo. En Barcelona el Sol se pone media hora antes que en Salamanca, o sea, según la hora de encendido de los monumentos, en julio o primeros de agosto, en un lugar hay que apagar y en otro puede no haberse encendido. Un horario de verano y otro de invierno sería más aconsejable. En fin, el decreto es necesario, pero todo es relativo y estamos en un país muy diverso de este a oeste y de norte a sur, la meseta, la montaña, la costa y los valles de los grandes ríos. Al igual que un vehículo impulsado por gas es ‘eco’, pero eso es ya otra historia.

José Luis Huertas Talón

ZARAGOZA

La inutilidad de lo inútil



El pasado mes de marzo recibí una errónea factura de la luz. Se habían duplicado unos conceptos y pagué un exceso indebido. Tuve la suerte de reclamar, pero entiendo que otros clientes no lo harán o no sabrán. Tuve que repasar y comprobar datos. La compañía había hecho un trabajo inútil, porque era inservible si yo me percataba. Podía tener sentido (?) si no lo hubiese detectado. En junio vuelvo a recibir la factura y no solo no se había abonado el error, sino que había sido duplicado. Reclamar otra vez, con los datos justificados y la sensación de que se había vuelto a desarrollar una tarea inútil, que necesitará un doble esfuerzo en su solución. Deseo que se solucione en la próxima factura, pero no confío mucho. Es demasiado habitual el trabajo que no sirve, el inútil. No puedo creer en intencionalidad. Es frecuente la inutilidad. Es repetido el equívoco y todos somos actores de una incompetencia que aceptamos. Muchas situaciones que admitimos son un monumento a la ineptitud. Parte de nuestras vidas parece escrita por quienes, a través de lo fútil, alcanzan los más altos puestos de responsabilidad (o de irresponsabilidad). También nuestra letra hache es inútil, por no necesaria.

Jesús Añaños Vinué

ZARAGOZA

Por una vida ‘slow’

Nos tenemos que digitalizar para que no nos echen de un mercado muy competitivo, pero cada vez nos complicamos más. Las nuevas tecnologías tienen ventajas que todos aprovechamos, pero estamos en un aprendizaje continuo que emplea una parte creciente del ‘disco duro’ de nuestra mente, que quitamos a otros conocimientos. Por la digitalización, por ejemplo, los coches son más sofisticados y si se averían más caros de reparar; los ordenadores mejoran, pero los sistemas operativos cambian sin cesar, los móviles son cada vez más difíciles de configurar y manejar y las impresoras no son compatibles con todos los ordenadores. Por no hablar de la obsolescencia programada. No podemos parar el progreso, pero ¿no podría ser todo más sencillo? Antes se escribía con lápiz y goma de borrar y ¡se ahorraba muchísimo papel! Las tecnológicas solo piensan, como muchas empresas capitalistas, en ganar dinero y venden nuevos programas parecidos cada poco tiempo. Solo Linux es la excepción en este mercado loco. Todo es para ya, todo abierto 24 horas por 365 días. No importa que se pierdan logros laborales. ¿A dónde nos lleva tanta rapidez?, ¿para qué tanta prisa? Volvamos a la lentitud de una vida reposada, al movimiento ‘slow’, a técnicas que empleen más trabajo y menos capital, a la sencillez de las tecnologías intermedias de las que habla E. F. Schumacher, autor de ‘Lo pequeño es hermoso’, y viviremos más tiempo y con mayor calidad. Ya en 1974 cuestionaba el modelo de crecimiento occidental y hablaba de la crisis de la energía. Ahora, después de cincuenta años, ya la tenemos aquí.

Javier Pueyo Usón

Zaragoza

Basta de frivolidades



Siguen nuestros queridos ministros demostrando claridad de ideas para solucionar los problemas de los ciudadanos. Cada día nos sorprenden con una norma más brillante que la anterior para el ahorro energético. Mientras en países europeos están están tomando medidas para levantar centrales nucleares nuevas o alargando la vida de las existentes, aquí los quijotes nos las vamos a cargar todas y se comenta volver al brasero; pero de dónde importaremos el carbón. El BOE publica el Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, con medidas de ahorro, eficiencia energética, etc. ¿Cómo en posible fijar unas normas energéticas a nivel nacional cuando en España hay una diferencia de temperaturas a nivel no solo de comunidades, sino ya a nivel de comarcas, ciudades etc.? No se mantienen las mismas temperaturas en la misma época el año por ejemplo en Andalucía, Aragón, País Vasco, Galicia, etc. Si las temperaturas son diferentes, ¿cómo va a haber una ley que obligue a poner los termostatos en iguales máximos y mínimos? Hablemos de las épocas de esquí, pongan los establecimientos hoteleros a 19 grados y supongo que irán los ministros a esquiar, porque a esa temperatura imagino al personal con el moquillo colgando. Toda la culpa la tiene la guerra de Ucrania, nos dicen, pero hace más de dos años ya pagábamos la luz a precios estratosféricos, cuando la mayoría de los ciudadanos pensamos que las eléctricas se están forrando. A este paso nos vamos a cargar la ganadería (si hacemos caso al señor Garzón), se van a arruinar los fabricantes de corbatas, subirá la venta de candiles, abrigos, bufandas, calcetines, mantas, eso sí cogeremos mas constipados, etc. Según el secretario general de la ONU, los beneficios de las petroleras, eléctricas y gasísticas son inmorales. No nos cuenten milongas, señores políticos. Al paso que vamos, en muchas familias se pone difícil llegar a final de mes, disparados los precios de todos los alimentos, empezando por el pan, la leche, los aceites; ya prohibitivos carnes y pescados. Y los señores políticos, enzarzándose en frivolidades.

Manuel Arpa Arías

ZARAGOZA