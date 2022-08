Las vidas de Tamara

Si ‘Tamara Falcó. La marquesa’, miniserie de Netflix, fuera una película, me costaría englobarla en un género, darle una calificación de mayor o menor calidad e, incluso, decir si me ha gustado o no.

Documental de corte similar al estrenado sobre Georgina Rodríguez, del que no vi más de dos capítulos porque la banalidad, el no contar nada y el exceso de marcas de lujo me asfixió. En la producción sobre Tamara Falcó he logrado sobreponerme y verla entera. Sus productores, quienes la han ideado y llevado a cabo han sido lo suficientemente listos como para intuir que no podían ofrecer solo lujo. Que había que dar algo más. Sus seis capítulos recorren las distintas vidas actuales de su protagonista. Vidas de lujo todas ellas, con viajes a París, Roma, Nueva York, con visitas a las firmas de moda más importantes y visitas a centros de compras internacionales, ya sean de azulejos o de cortinas. Por allí desfilan Mario Vargas Llosa, dándole al producto una pátina cultural y muy literaria; Isabel Presley -lástima que se haya estirado tanto la cara, se ha quedado con una expresión fija-, el novio de Tamara, que no sé si va o viene, algunos de sus hermanos, los amigos y la religión, que merece un capítulo casi entero. Y, por encima de ellos, el objetivo de Tamara: hacer realidad su sueño de montar un restaurante efímero en El Rincón, el palacio familiar que le legó su padre, el marqués de Griñón. Seis capítulos en los que a ratos hay una exhibición obscena del lujo, hay excesos y pijerío, pero que deja claro que su protagonista parecerá ingenua pero no tiene un pelo de tonta.