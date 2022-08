Cartas: El ‘gatopardismo’ antes de Lampedusa

En 1958, se publicó la novela ‘El gatopardo’, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cuya famosa frase «hay que cambiarlo todo si queremos que todo siga como está» dio lugar a que los políticos, sin dudar de su originalidad, acuñasen los términos ‘gatopardismo’ y ‘lampedusiano’.

Sin embargo, 24 años antes, Antonio Machado había publicado el ‘Juan de Mairena’, donde puede leerse: «Uno de los medios más eficaces para que las cosas no cambien nunca por dentro es renovarlas constantemente por fuera». Por «lo de dentro» hay que entender los privilegios de quienes, hipócritamente, proclaman el cambio sin otra intención que realizar algunos cambios de fachada. Por otra parte, doce años antes del ‘Juan de Mairena’, en 1922, Fernando Pessoa publicaba en la revista ‘Contemporánea’ de Lisboa ‘El banquero anarquista’, donde el protagonista –para quien cualquier partido político es una farsa o ficción social– dice: «Implantar una ficción social en vez de otra es un absurdo, porque es hacer una perturbación social con el fin expreso de dejar todo como estaba». Tras una vida oscura, sin ningún reconocimiento por parte de sus coetáneos, Pessoa murió en 1935, víctima del alcohol, dejando un gran baúl donde había conservado, desordenadamente, cuanto había escrito a lo largo se su vida. La ulterior publicación de sus obras hizo que fuera reconocido como una de las más geniales figuras de la literatura de todos los tiempos. Naturalmente, los políticos –esclavos de sus tópicos– seguirán con su ‘gatopardismo lampedusiano’ y cuando, casualmente, oigan el nombre de Pessoa, muchos de ellos pensarán que se trata de un nuevo fichaje del fútbol brasileño o portugués.

Miguel Ángel Blasco López

ZARAGOZA

El estado del Vero

Centros de interpretación del río, pasarelas de Alquézar… es lo que promete el Somontano, donde vivo para el turista. Todo cierto, si no fuera porque en mi localidad, Huerta de Vero, constatamos que el Vero baja cada día más sucio y sus márgenes están completamente abandonadas e invadidas por la vegetación. ¿Consecuencia de la necesidad de depuradora en el pueblo más turístico de la zona? ¿Por qué se ha permitido que se drene el cauce del río y que se extraiga grava en cantidades excesivas? A quien corresponda (Confederación, Diputación, Comarca), si no velamos por nuestra fuente de riqueza, el río, pronto no habrá ni pasarelas ni río que interpretar. Estamos matando a la gallina de los huevos de oro.

Carolina Ojeda Arnal

Huerta de Vero (Huesca)

El seguro de accidentes de la FAM

He salido a pasear por la montaña desde mi infancia y me he federado pensando que contribuía a los salarios e instalaciones de la Federación de Montaña (FAM), a mantener los refugios, a agradecer al Greim su labor y para tener una mejor cobertura sanitaria en caso de accidente, sin sobrecargar las urgencias del Salud. Pero tuve hace poco un accidente en montaña y la cobertura sanitaria ha sido bastante deficiente a través de la FAM. La primera atención médica fue a través del Greim, excelente. La siguiente, en horario nocturno de un sábado en un hospital del Salud, aceptable, aunque tuve que desplazarme a casa en vehículo particular con un tobillo roto. Se me indica cirugía. A partir de ahí, empieza el calvario con la FAM. Me dan dos números, el de la empresa mediadora y el de la aseguradora que autoriza los gastos médicos. Ninguno de los dos está operativo en domingo. El lunes la mediadora me envía un cuestionario que relleno escrupulosamente. El martes a mediodía no he recibido ninguna indicación, así que protesto. Me envían un listado de los centros médicos de ámbito nacional a los que puedo acudir. Vivo en un pueblo, sola en casa… ¿se supone que tengo que empezar a llamar a esos centros y encontrar un traumatólogo al que contarle mi problema por teléfono? A través de un familiar, consigo que el miércoles un traumatólogo de un hospital de una comunidad autónoma vecina corrobore que necesito cirugía, pero estaría bien realizar un TAC primero. Solicito autorización el miércoles a primera hora para el TAC en ese centro. La autorización llega el jueves y me hago el TAC el viernes. Se confirma que preciso cirugía, pero la mediadora tarda cuatro días en autorizarla. Finalmente se lleva a cabo. Y para terminar, me han autorizado diez sesiones de rehabilitación, a las que no sé cómo voy a llegar, ya que vivo en un pueblo de la España ‘vacilada’ (a los habitantes de los núcleos rurales nos vacilan) y la póliza federativa no incluye transporte al centro de rehabilitación. En la España ‘vacilada’ no tenemos transporte público. He hecho un cálculo de cómo hubiese sido la atención con el Salud: a los cuatro o cinco días del accidente me hubiesen operado y tendría transporte para la rehabilitación. En el departamento de atención al cliente de la FAM, una persona con nula empatía se me quitó de encima remitiéndome a la empresa mediadora. Creo que a partir de ahora voy a ahorrarme la cuota anual de la Federación de Montaña.

Gloria Puertas

ARA (HUESCA)

Una nueva ilusión para el balonmano

Como expresidente de la Federación Aragonesa de Balonmano, quiero expresar mi satisfacción y felicitación al presidente del Club Casademont y a su directiva, por la iniciativa de prestar su apoyo al balonmano al dar su apoyo a un nuevo equipo de este deporte. Seguro que será difícil conseguir el salto a lo más alto del balonmano nacional, lo sé por antigua experiencia, pero también sé que si hay personas dispuestas a trabajar con cariño, ilusión y algo de colaboración de instituciones y empresas, se puede lograr. Mis mejores deseos a esta iniciativa; y al presidente del Casademont, mi agradecimiento por su ilusión y por el mucho trabajo que queda. Suerte.

Isabelino Martín González

ZARAGOZA

Ahorrar energía

A propósito de las nuevas normas de ahorro energético, necesito manifestar que donde no hay sentido común tiene que haber leyes. La vergüenza es que nos lo tengan que mandar. La vergüenza es que haya lugares públicos donde en verano tienes que ponerte algo encima porque parece que entras a un frigorífico. ¡Las neumonías se cogen en verano! O, al contrario, en invierno te tienes que quitar el abrigo inmediatamente porque no se aguanta el calor en algunos lugares. El ahorro energético es bueno en todos los sentidos. Es más saludable. Cuidamos la atmósfera, la naturaleza, y ¡gastamos menos! A los políticos que critican la medida, mi suspenso, así como a los medios de comunicación que fomentan polémicas absurdas.

Sara Fontecha Aranzubía

ZARAGOZA