La manzana

Adán vivió 930 años.

Se dice pronto. Es lo que puede leerse en el libro primero del Pentateuco. Son muchos años, la verdad. Yo no creo que vaya a vivir tantos. Y casi mejor. Sobre todo teniendo en cuenta que, por una desobediencia un tanto pueril, que fue morder una manzana, Adán fue castigado a vivir trabajando, la frente empapada de sudor, doblado el espinazo. «Con dolores comerás de la tierra todos los días de tu vida». Así 930 años. ¿Se imaginan? Lo que quiero decir es que, siempre que llega agosto, me doy cuenta de que el trabajo es una condena bíblica sin paliativos. Estoy de acuerdo con el gran Luis Aguilé, cuando cantaba eso de que «es una lata el (sic) trabajar / todos los días te tenés (sic) que levantar...».

Agosto es vida. El resto del año vivimos condenados, y todo por una manzana. Piensen en eso cuando dentro de veintiún días vuelvan al trabajo. Una maldita manzana. Ya se podía haber aguantado Adán un poco. Pues no. Y mira que le advirtieron: ese árbol, ni tocarlo. Claro que también es mala idea ponérselo al alcance de la mano.

La historia me la contaron de pequeño y fue cuando me di cuenta de que el paraíso de la niñez no duraría siempre. «Adán fue expulsado del jardín del deleite para que trabajara la tierra», se lee en el Génesis. Y ahora lo estamos pagando todos. Con lo bonito que hubiera sido vivir en el edén. Sin trabajar. Menos mal que es agosto y muchos tenemos vacaciones. Yo pienso aprovecharlas al máximo.

Javier Sebastián es escritor