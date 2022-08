Cartas: No me llamen ‘caballero’

Desde hace tiempo estoy en contra del tratamiento de ‘caballero’, pues lo considero arcaico, formulista y muy impersonal.

Los caballeros eran los que, en la Edad Media y siglos posteriores, poseían la inestimable propiedad de un caballo, que fue, durante mucho tiempo, el mejor y único medio de transporte. Solo eran caballeros quienes disponían de un buen nivel de rentas, el resto no. En la vida actual, casi nadie usa caballos (salvo los de vapor, o sea, coches). Por otro lado, pienso que la buena educación tiene poco o nada que ver con formulismos impuestos por las élites para su uso colectivo. Ser educado es tratar a cada persona como desea que le traten, de forma espontánea y natural, sin eufemismos absurdos. En fin, este ‘caballero’ solo desea que dejen de llamarle así. Y tan amigos.

Miguel Bretón Vallejo

ZARAGOZA

Veintiséis lectoras y cuatro lectores

He asistido a un curso de literatura en la Universidad de Verano de Teruel. Veintiséis alumnas y cuatro alumnos. Hace unos meses, asistí a otro encuentro literario en el Ateneo de Madrid: idéntico porcentaje de mujeres y hombres. El mismo que en el club de lectura de mi pueblo. La lectura, al contrario que el coñac Soberano, no es cosa de hombres. En el club de cazadores o en los campeonatos de guiñote, hay una mujer y cincuenta hombres. Por lo visto, la madre naturaleza ha creado a las mujeres para leer y parir y a los hombres para disparar y cantar las cuarenta. Especialización se le llama a eso. El problema surge cuando para gobernar, para lo que se requiere más cabeza que testículos, son los hombres cazadores quienes ocupan los puestos principales. El mundo al revés. Así nos va. Que los del pueblo vecino nos han robado las coles, en lugar de razonar, emplear la persuasión, el logos que se aprende en los libros, nuestros machitos recurren al pistoletazo. ¡Con un par! Y si hay que quemar las coles, se queman. Al enemigo, ni agua. ¿Cómo solucionar esto? No es fácil. Pretender que los hombres vayan a los cursos de literatura, que lean y que dejen de pegar tiros y de jugar a las cartas no es tarea fácil. Y no serviría de nada, por aquello de que ‘quod natura non dat, Salmantica non præstat’, que tan bien tradujo un famoso torero: «Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible». Fue otro torero quien lo dejó bien claro cuando le presentaron al filósofo Ortega y Gasset y le explicaron a qué se dedicaba. El matador de toros replicó: «Hay gente pa ‘tó’». Tampoco se puede obligar a que sean las mujeres las que dirijan la política, porque los cazadores y jugadores de cartas desenfundan el revólver y se lían a tiros.

Evaristo Torres Olivas

VILLARQUEMADO (TERUEL)

Un fracaso anunciado



Se veía venir, para favorecer el independentismo y comprar votos, que este Gobierno facilitaría la presentación de unos Juegos Olímpicos de invierno bajo el nombre de Cataluña Pirineos. Aquello parecía demasiado y hubo que disimular. Bueno, pues buscamos al tonto que aporte un conjunto de instalaciones de montaña bien preparadas y lo ponemos como excusa. Así se consigue que Cataluña deje de presionar pero a costa de facilitar allí la inversión de miles de millones de euros de todos los españoles. Comienzan las reuniones COE, Cataluña y Aragón, pero ya estaba el reparto decidido. El presidente de España promete que los Juegos se realizaran en «igualdad tanto en Cataluña como en Aragón». El ministro lo repite, pero todos mienten. Ante la presión del independentismo, que pretende obtener las pruebas más televisadas para darse proyección política, es cuando se presenta la negativa de Aragón a participar en semejante componenda. El COE, con su presidente a la cabeza, publicita un desigual reparto de pruebas y de atletas de obligado cumplimiento; se pretende asignar la casi totalidad de las pruebas de mayor visualización a Cataluña, imponiendo a Aragón un papel de comparsa y ninguneando la excelente estructura existente. Ante esto, la DGA propone, y esto no se ha querido publicar, un reparto equitativo de pruebas en igualdad de participantes en dos lotes, dando a elegir a Cataluña por cuál se decidiría. Negativa de Generalitat y COE… Nueva presión hacia Aragón y la solicitud de ignorar su propuesta. Ahora se publica que la Generalitat ofrece pactos con otros países para así conseguir las inversiones millonarias que encumbrarían a Cataluña. Esta sería la representación de España en los Juegos. Fracaso anunciado y ridículo internacional. Toca responsabilizarse por quien habiendo intervenido con falsas promesas no ha tomado las medidas necesarias. El PSOE en Aragón… se supone que tiene algo que decir.

José Luis Bescós Guillén

ZARAGOZA

El tratamiento de los fumadores

Es inconcebible que el servicio del Salud aragonés en Zaragoza derive desde el centro de Sagasta a un servicio antidroga que solo existe en un centro de Zaragoza, que por ejemplo trata a cocainómanos o heroinómanos. Ahora al Salud le da igual la salud de los fumadores y los abandona a su suerte sin darles una expectativa natural.

Luis F. Moros Calvo

Zaragoza

Si gobernaran Italia

Me relaciono con muchos italianos. La semana pasada estuve con un grupo variopinto de sardos, sicilianos y napolitanos, que por cierto tienen dialectos propios, aunque todos hablábamos en italiano. En la sobremesa charlamos de lo parecidos que somos los dos países y sus gentes. Uno de ellos, de Cerdeña, me preguntó cuánto cobra de media en Aragón un diputado. Pude informarle de forma precisa. El italiano se quedó asombrado y dijo: «¡Tienen un sueldo bajísimo! Si los políticos italianos gobernaran en España lo primero que harían sería poner los sueldos de los diputados en torno a los 14.000 €/mes, y tras un año de ejercicio tendrían ya asegurada una pensión vitalicia». Tras una pausa le dije: si los políticos españoles gobernaran en Italia lo primero que harían sería escribir una historia de diseño que explicaría los hechos diferenciales de cada región italiana; exigirían un autogobierno de su región basado en los derechos históricos emanados de la historia de encargo; obligarían a que cualquier persona del país que desease trabajar en las regiones que tienen su propio dialecto tuviese que aprenderlo; pondrían televisiones en las que la lengua italiana estaría proscrita; crearían parlamentos locales con centenares de diputados y en el ‘Senato della Repubblica’ habría una legión de traductores para que cada diputado fuese traducido desde su dialecto a la lengua común italiana. Se echó a reír y dijo: «¡No me lo puedo creer! Estás bromeando, ¿no?». Pues claro, respondí, y seguimos con los postres.

Mariano Domingo Oset

ZARAGOZA