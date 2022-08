¡Absurding!

Cuando hace unos días se anunció la escasez de hielo en las tiendas, las redes han replicado hasta el infinito un artículo en el que se daban consejos para hacer nuestro propio hielo: el periodista asegura que «debemos encontrar maneras para hacerlo nosotros mismos» y desvela la innovadora estrategia de llenar de agua una cubitera y meterla al congelador. Se ha hecho viral bautizado con gran sorna como ‘hielling’.

El año pasado fue el ‘sundrying’ lo que hizo furor: la «nueva tendencia» (sic) de secar la ropa al sol en el balcón o en la ventana de casa en vez de en una secadora. «Una maravilla, la ropa queda supercalentita y es bastante ecofriendly», escribió el tuitero que compartió su descubrimiento como si fuera la pólvora lo que acababa de inventar. Que pasará por su cabeza si se encuentra un artefacto tan sofisticado como una pinza de tender. Antes de eso llegó el ‘coliving’, que en la web de una constructora explican que es una novedosa alternativa surgida en San Francisco y luego importada a Europa consistente en que varias personas vivan en la misma vivienda, ocupando una habitación cada una y compartiendo la cocina y el baño como espacios comunes. O el ‘nesting’, la rompedora táctica de quedarse en casa durante el tiempo libre cuando no se tiene dinero para salir a cenar o a tomar algo. En fin, voy a ver si hago un ‘abaniking’ con un nuevo aparato que me he comprado con el que puedes darte aire fresquito con sólo agitarlo con la mano. Tecnología ‘punting’.

Eva Cosculluela es librera